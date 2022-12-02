При выборе мандаринов стоит следовать простым правилам. Прежде всего, посмотрите на плоды внешне. Они должны иметь ровную окраску, плотную эластичную кожицу с легким блеском. Если она с зелено-желтыми или темными пятнышками, значит мандарины давно сорвали и долго хранили. Если кожица не блестит — плоды долго лежат. Категорически запрещено брать плоды, если на них есть плесень, кожица суховатая, имеет дефекты, нарушена ее целостность.

Обязательно понюхайте плоды — если они обладают мандариновым ароматом, пусть и слабым — это недавно сорванные плоды. Те, что обрабатывают химией и везут издалека, обычно практически ничем не пахнут или обладают химическим, мыльным запахом.

Если продавец позволит, можно попросить разломить один мандарин, посмотреть на его мякоть. Но избегайте пробовать мандарины, если они разломлены, уже полежали. Это риск, неизвестно кто до вас трогал их немытыми руками.

Выбирайте небольшие, округлые плоды с небольшой вмятиной на «попке» и тонкой шкуркой, это обычно абхазские плоды. Мандарины из Турции или Марокко имеют более мясистую кожицу, толстую и они более крупные, округлые. Они менее полезны, поскольку хранятся дольше и срываются не полностью дозрелыми.