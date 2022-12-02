Чем ближе Новый год, тем чаще мы едим мандарины. Этот цитрус уже давно стал одним из символов праздника. А еще мандарины полезны для здоровья: в них много витамина С и полезной для пищеварения клетчатки.
Чтобы фрукт принес вам радость и новогоднее настроение, его нужно правильно выбрать.
Можете смело покупать плоды, если они:
ароматные;
упругие;
кожура легко отделяется.
Не стоит брать фрукты, если:
на плодах есть признаки гнили;
фрукт слишком мягкий, твердый или сухой;
на кожуре есть вмятины или повреждения.
Кстати, а вот сам хвостик с зелеными листьями ничего о свежести плодов вам не расскажет. Лучше посмотрите на окрас кожуры. Есть правило: чем светлее плод, тем кислее сама мякоть.
Если вы не хотите купить плохие мандарины, не покупайте фрукты в несанкционированных местах торговли. Обратите внимание на то, как выглядит торговая точка: в ней должны быть стеллажи, табличка с часами работы и ценники. Сам продавец должен с собой иметь медицинскую книжку и документы, которые подтверждают качество продукции.
После покупки обязательно помойте фрукт перед употреблением.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
При выборе мандаринов стоит следовать простым правилам. Прежде всего, посмотрите на плоды внешне. Они должны иметь ровную окраску, плотную эластичную кожицу с легким блеском. Если она с зелено-желтыми или темными пятнышками, значит мандарины давно сорвали и долго хранили. Если кожица не блестит — плоды долго лежат. Категорически запрещено брать плоды, если на них есть плесень, кожица суховатая, имеет дефекты, нарушена ее целостность.
Обязательно понюхайте плоды — если они обладают мандариновым ароматом, пусть и слабым — это недавно сорванные плоды. Те, что обрабатывают химией и везут издалека, обычно практически ничем не пахнут или обладают химическим, мыльным запахом.
Если продавец позволит, можно попросить разломить один мандарин, посмотреть на его мякоть. Но избегайте пробовать мандарины, если они разломлены, уже полежали. Это риск, неизвестно кто до вас трогал их немытыми руками.
Выбирайте небольшие, округлые плоды с небольшой вмятиной на «попке» и тонкой шкуркой, это обычно абхазские плоды. Мандарины из Турции или Марокко имеют более мясистую кожицу, толстую и они более крупные, округлые. Они менее полезны, поскольку хранятся дольше и срываются не полностью дозрелыми.