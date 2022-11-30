Зимой, и особенно во время новогодних праздников, мандарины бьют все рекорды по употреблению в сравнении с другими фруктами, а кожура этого сочного цитруса обычно идет на выброс буквально килограммами.

Профессор-токсиколог предлагает задуматься — а так ли разумно бросать в помойку мандариновые шкурки?