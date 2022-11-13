Мандариновый сезон начался — солнечный фрукт с удовольствием едят дети, да и некоторые взрослые способны уничтожить сразу чуть ли не килограмм сочного цитруса, особенно если он оказался очень вкусным и сладким. Но увлекаться все же не стоит.
Так,
Женщина забила тревогу через несколько недель, когда обратила внимание, как изменился оттенок кожи ее сына — она стала желтоватой. Томаса обследовали в больнице, поскольку такой симптом может говорить о серьезных проблемах с печенью, но у мальчика не было еще одного характерного для опасной патологии признака — пожелтения слизистых глаз. Да и анализы оказались в норме. Выяснилось, всему виной увлечение малыша вкусными фруктами. Правда, чтобы вернуть цвет кожи в норму, Томасу придется воздержаться от мандаринов. Мать мальчика рада, что сын в порядке, и даже придумала ему прозвище — Томас Симпсон — в честь желтокожих героев знаменитого мультфильма.
На самом ли деле можно пожелтеть из-за передозировки мандаринов? И как солнечный фрукт способен навредить, если есть его неправильно?
врач-педиатр медицинского сервиса «НаПоправку»spb.napopravku.ru/doctor-profile/maslennikova-darya-aleksandrovna/
Чем полезны мандарины
— Мандарины — солнечные, радостные фрукты, которые прочно ассоциируются с Новым годом и ожиданием чуда. Но давайте разберемся, могут ли они нанести вред, — рассказывает «Доктору Питеру» врач-педиатр Дарья Масленникова. — На самом деле, мандарины — богатый источник витаминов, особенно в холодный сезон. Они содержат витамин С, который играет важную роль в поддержании иммунитета, заживлении ран. Еще он стимулирует превращение холестерина в желчные кислоты, что снижает уровень холестерина в крови.
Также витамин С способствует выработке коллагена, усвоению железа и участвует в активации витаминов группы В, уточняет доктор.
— Витамины группы В в свою очередь могут помочь справиться с тревогой и стрессом, так как положительно влияют на нервную систему, — говорит педиатр. — А еще в мандаринах есть витамин А, который необходим для остроты зрения и защиты слизистых.
Также очень полезны и кожура мандарина, и белые пленочки в самом фрукте.
— Эфирные масла в мандариновой кожуре способствуют хорошему сну, — объясняет Дарья Масленникова. — А в белых пленочках в мякоти мандарина содержится флавоноид нобилетин. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом и защищает организм от избытка свободных радикалов, препятствует окислительному стрессу.
Кроме того, мандарины, как и все фрукты, содержат клетчатку. Она способствует росту полезных бактерий и улучшает перистальтику кишечника.
Признаки, что вы съели слишком много мандаринов
— Если увлечься и съесть слишком много мандаринов, может развиться так называемая псевдоаллергическая реакция — высыпания на коже, похожие на аллергические. Возможен зуд. Это объясняется поступлением в организм большого количества фруктозы, лимонной и аскорбиновой кислот, — предупреждает врач Дарья Масленникова.
При псевдоаллергической реакции, в отличие от истинной аллергии, большое значение имеет количество съеденной пищи — чем оно больше, тем ярче проявления, уточняет доктор. В таком случае следует отказаться от мандаринов на время, а справиться с зудом помогут антигистаминные препараты.
Что касается случая с малышом Томасом, описанного выше, педиатр подтвердила, что от «передозировки» мандаринов на самом деле может пожелтеть кожа.
— В мандаринах содержится бета-каротин, который придает фруктам веселый оранжевый цвет. К счастью, для развития каротиновой желтухи ярких плодов нужно съесть действительно много, — уточняет врач.
К слову, много бета-картотина также в моркови, манго, абрикосах и апельсинах.
Как правильно есть мандарины
Педиатр предупреждает, что цитрусовые не стоит употреблять в пищу, если вы очень голодны и давно ничего не ели.
— Не ешьте мандарины в большом количестве на голодный желудок — лимонная и аскорбиновая кислоты могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, — резюмирует доктор Масленникова.