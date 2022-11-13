Мандариновый сезон начался — солнечный фрукт с удовольствием едят дети, да и некоторые взрослые способны уничтожить сразу чуть ли не килограмм сочного цитруса, особенно если он оказался очень вкусным и сладким. Но увлекаться все же не стоит.

Так, известен случай , произошедший с 6-летним Томасом Треверсом из Британии. Он съедал каждый день больше килограмма мандаринов. Но его маму это даже радовало. Она была уверена, что сыну только на пользу — ведь некоторых детей не заставить даже взглянуть в сторону полезных фруктов и овощей.

Женщина забила тревогу через несколько недель, когда обратила внимание, как изменился оттенок кожи ее сына — она стала желтоватой . Томаса обследовали в больнице, поскольку такой симптом может говорить о серьезных проблемах с печенью, но у мальчика не было еще одного характерного для опасной патологии признака — пожелтения слизистых глаз. Да и анализы оказались в норме. Выяснилось, всему виной увлечение малыша вкусными фруктами. Правда, чтобы вернуть цвет кожи в норму, Томасу придется воздержаться от мандаринов. Мать мальчика рада, что сын в порядке, и даже придумала ему прозвище — Томас Симпсон — в честь желтокожих героев знаменитого мультфильма.

На самом ли деле можно пожелтеть из-за передозировки мандаринов? И как солнечный фрукт способен навредить, если есть его неправильно?