На самом деле по лицу иногда можно многое сказать о человеке, особенно в возрасте. Например, есть ли у него вредные привычки, какие эмоции он чаще всего испытывает, какой образ жизни ведет или какие у него пристрастия в еде — есть даже такие понятия, как «молочное», «сахарное», «глютеновое» лицо.

Отражаются на лице и многие проблемы со здоровьем. Иногда настолько сильно, что можно фактически поставить диагноз даже без дополнительных исследований.

По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, во время визуального осмотра доктор сначала обращает внимание на цвет лица.