На самом деле по лицу иногда можно многое сказать о человеке, особенно в возрасте. Например, есть ли у него вредные привычки, какие эмоции он чаще всего испытывает, какой образ жизни ведет или какие у него пристрастия в еде — есть даже такие понятия, как «молочное», «сахарное», «глютеновое» лицо.
Отражаются на лице и многие проблемы со здоровьем. Иногда настолько сильно, что можно фактически поставить диагноз даже без дополнительных исследований.
По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, во время визуального осмотра доктор сначала обращает внимание на цвет лица.
Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК
желтушный цвет кожи и слизистых оболочек может говорить о нарушении работы печени и желчевыводящих путей;
бледность или даже синюшность (цианотичность) говорят о выраженной гипоксии — когда есть проблемы с доставкой кислорода к органам и тканям организма, из-за чего наступает кислородное голодание;
синюшная окраска выступающих частей лица (акроцианоз) — например, кончика носа, ушей, губ — может говорить о сердечной недостаточности или пороке сердца.
Также много могут сказать глаза и область вокруг глаз.
Если нет волос на внешней трети бровей, можно заподозрить дисфункцию щитовидной железы — гипотериоз. Этот признак еще называют синдромом королевы Анны. При гипотериозе щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов тироксина и трийодтиронина.
Отеки вокруг глаз или одутловатость лица могут говорить о почечной недостаточности. Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля.
Появление покраснений (эритем) в области носа, скул и щек может быть признаком системной красной волчанки — аутоиммунного заболевания, когда иммунная система начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и повреждать их. Из-за характерной формы эту эритему стали называть «волчаночной бабочкой». Кроме нее, людей с таким заболеванием обычно беспокоят боль и отек в области суставов, длительная субфебрильная температура, резкое снижение веса без видимых причин, быстрая утомляемость и слабость, кожные гематомы.
— При различных эндокринных нарушениях могут изменяться черты лица, развивается акромегалия. Это состояние, которое сопровождается расширением и утолщением костей лицевого отдела черепа — подбородка, скул, надбровных дуг. Такое нарушение связано с дисфункцией передней доли гипофиза, а именно — с чрезмерной выработкой соматотропного гормона (один из главных регуляторов процессов роста и развития человека — Прим. ред.), — добавила Алина Кобозева.
Болезни скрываются под «масками»
Терапевт привела примеры болезней, которые проявляются на лице не одним признаком, а сразу несколькими — у них есть так называемые «маски».
1. «Маска Корвизара»
По такой «маске» врач может предположить у человека тяжелую сердечную недостаточность. «Маска Корвизара» выглядит примерно так:
сонное лицо с губами синюшного цвета (цианотичными);
вялая, обвисшая кожа;
отеки на лице;
тусклые глаза;
часто приоткрытый рот.
2. «Митральное лицо»
По нему можно заподозрить нарушение работы митрального клапана сердца. Обычно такое лицо:
бледное с ярким красно-синюшным (багрово-цианотичным) румянцем на щеках в виде бабочки;
есть выраженный цианоз губ.
3. Лицо «восковой куклы»
Такое лицо обычно:
одутловатое;
очень бледное с желтоватым оттенком.
Оно характерно для людей, страдающих анемией на фоне дефицита витамина В12.
4. «Сардоническая улыбка»
В медицинской литературе можно встретить описание «верхняя часть сердится, а нижняя смеется». Еще этот признак называют сардонической улыбкой — когда у человека рот растянут, как во время смеха, при этом одновременно на лбу образуется складка, как во время гнева.
Такое лицо бывает при инфекционном поражении столбнячной палочкой или недостаточной работе паращитовидных желез.
5. Ассиметричное лицо
Оно проявляется сглаженностью носогубной складки с одной стороны лица и опущением того же уголка рта.
Ассиметричное лицо характерно для людей, перенесших инсульт, неврит тройничного или лицевого нервов.
Как рак меняет лицо
Ранее специалисты «Дома поддержки больных раком Рейнольдса» сообщали, что по изменениям на лице можно заподозрить даже развитие рака. Так, должны насторожить:
припухлости, которых раньше не было;
одутловатость — лицо словно увеличилось в размере;
покраснения, которые долго не проходят.
По словам экспертов, при карциноме легкого, как и при других видах рака, некоторые пациенты отмечают отечность, припухлость или покраснение лица. Это объясняется тем, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от кожи головы и лица. Однако такие изменения внешности, как правило, сопровождаются и другими симптомами болезни.