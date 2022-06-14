По каким изменениям на лице можно заподозрить развитие рака в организме

Невероятно страшно, когда приходишь сдавать анализы, чтобы, например, понять, каких витаминов не хватает организму, а доктор нехорошо хмурится, долго смотрит в листочки и говорит: «Вам надо пройти дополнительное обследование. Что-то мне не нравятся ваши результаты». Начинаются хождения по врачам, очереди, консультации, после которых сообщают: к сожалению, опасения подтвердились, у вас рак.
Это больше похоже на сценарий какого-нибудь сериала, но, как показывает практика, так бывает и в реальной жизни. Зачастую опасную патологию врачи обнаруживают совершенно случайно. Пациент удивленно вскрикивает: «Но ведь ничего у меня не болело!» Потом, когда доктор начинает расспрашивать, вспоминает: тревожные звоночки были, но они просто игнорировались.
Так, заподозрить развитие рака в организме могут помочь некоторые изменения в вашем внешнем виде. Подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите на свое отражение. Вас должны насторожить следующие изменения:
на лице появились припухлости, которых раньше не было;
лицо стало одутловатым, оно словно увеличилось в размере;
на лице появились покраснения, которые не проходят уже долгое время.
«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица. Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от кожи головы и лица» —
Перечисленные изменения на лице считаются «общими признаками» карциномы легкого, но они также могут возникать при некоторых других типах рака.
Особенно стоит насторожиться, если к одутловатости и покраснениям добавились:
диарея;
жар;
одышка.
Обязательно как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Врач назначит все необходимые анализы, что поставить правильный диагноз и назначить грамотное лечение.
Кстати
Когда мы много (или, наоборот, слишком мало) спим, едим соленую, жирную или слишком калорийную пищу вечером, то утром, скорее всего, нас будет ждать неприятный сюрприз: отекшее лицо. У всех это последствие проявляется по-разному. Однако отеки на лице — это не только симптом опасной патологии. Чаще всего из-за них может расти вес, что сильно расстраивает и женщин, и мужчин. О том, почему появляются отеки, как их не спутать с лишними килограммами и когда пора на прием к врачу, «Доктору Питеру» рассказала дерматовенеролог, косметолог Ирина Орлова.