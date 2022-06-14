По каким изменениям на лице можно заподозрить развитие рака в организме

Невероятно страшно, когда приходишь сдавать анализы, чтобы, например, понять, каких витаминов не хватает организму, а доктор нехорошо хмурится, долго смотрит в листочки и говорит: «Вам надо пройти дополнительное обследование. Что-то мне не нравятся ваши результаты». Начинаются хождения по врачам, очереди, консультации, после которых сообщают: к сожалению, опасения подтвердились, у вас рак.

Это больше похоже на сценарий какого-нибудь сериала, но, как показывает практика, так бывает и в реальной жизни. Зачастую опасную патологию врачи обнаруживают совершенно случайно. Пациент удивленно вскрикивает: «Но ведь ничего у меня не болело!» Потом, когда доктор начинает расспрашивать, вспоминает: тревожные звоночки были, но они просто игнорировались.