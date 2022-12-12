Привлекательность — не только характеристика внешности, но и личности человека. Есть люди, которые буквально притягивают к себе окружающих. Оказывается, все они обладают одной ключевой чертой характера. Это подтверждается наукой, и об этой особенности человека говорят и психологи.
Согласно исследованию Университета Северной Каролины, проявление человеком чувства сострадания и доброты делает его привлекательным для других, буквально «околдовывает» окружающих,
— Нас биологически привлекают люди, которые проявляют к нам интерес и сострадание. Мы все хотим, чтобы нас любили и понимали. Мы ищем людей, которые позволяют нам чувствовать себя именно так, — говорит профессор психологии университета Айовы Ева К. Клонен.
Неожиданный эффект умения сострадать другим
Удивительно, но эмпатичные люди выглядят моложе — и этим также привлекают внимание окружающих. К этому выводу пришли ученые. Они сравнили ДНК-маркеры старения людей, которые в жизни проявляют доброту и сострадание, и тех, кто не практикует такой стиль поведения. Как оказалось, первые не стареют дольше.
Исследователи также пришли к выводу, что добрые и эмпатичные люди, проявляющие интерес к другим, более оптимистичны и позитивны по жизни и меньше страдают от стресса.
Как стать добрее к другим
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проявлять больше сострадания к людям:
— Для начала всегда старайтесь поставить себя на место собеседника, прежде чем судить о его решениях или реакциях, — рекомендует Ева К. Клонен. — А еще попробуйте напитаться добром и эмпатией вот по такой методике.
Подумайте о человеке, которого вы очень любите. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе представьте перед собой любимого человека в самых ярких деталях. Прочувствуйте те эмоции и чувства, которые этот человек вызывает в вас. Окрасьте их в определенные цвета — розовый, светло-голубой, зеленый — все, что приходит на ум.
Перейдите от чувств к любимому человеку к ощущениям в своем теле.
Почувствуйте, как вокруг вас образуется защитный пузырь — в нем сосредоточьте всю любовь и сострадание к самому себе. Ведь чтобы быть добрым к окружающим, сначала надо стать добрым к самому себе.
Сделайте еще один глубокий вдох и, выдыхая, представьте, как этот «пузырь сострадания» расширяется. Представьте, что он растет и покрывает все в комнате, включая растения, домашних животных. Хорошо, если в зону его действия «физически» попадут и ваши близкие.
Представьте, что ваш «пузырь сострадания» распространяется и за пределы вашего дома, на улицу, город, страну и планету. Если вы вдруг почувствуете в какой-то момент, что растеряли добро и эмпатию, вернитесь к шагу номер один. Представьте перед собой своего любимого человека, зарядитесь любовью и снова распространите ее вовне.