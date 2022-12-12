Привлекательность — не только характеристика внешности, но и личности человека. Есть люди, которые буквально притягивают к себе окружающих. Оказывается, все они обладают одной ключевой чертой характера. Это подтверждается наукой, и об этой особенности человека говорят и психологи.

Согласно исследованию Университета Северной Каролины, проявление человеком чувства сострадания и доброты делает его привлекательным для других, буквально «околдовывает» окружающих, пишет издание ProNews. Причем речь не только о проявлении сочувствия, жалости, а об эмпатии, понимании без осуждения, искреннего интереса к человеку.