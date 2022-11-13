9 советов от иммунолога, как зимним утром просыпаться раньше и не быть «сонной мухой»

Даже те люди-«жаворонки», которые привыкли к подъемам в 6-7 утра, в холодное время года не всегда легко встают с постели. Выбраться из-под теплого одеяла, в темноте собираться на работу, когда на улице метет снег или сильный мороз, — то еще удовольствие. А «совы» или «голуби», для которых привычны более поздние подъемы, вообще по утрам могут ощущать себя «сонной мухой», и на то, чтобы прийти в себя, им потребуется несколько часов.

Есть несколько простых и доступных для каждого из нас советов, как раскачаться быстрее и не ощущать утром вялости и сонливости. Несколько лайфхаков «Доктору Питеру» подсказала иммунолог Елена Парецкая.