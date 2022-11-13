9 советов от иммунолога, как зимним утром просыпаться раньше и не быть «сонной мухой»

Даже те люди-«жаворонки», которые привыкли к подъемам в 6-7 утра, в холодное время года не всегда легко встают с постели. Выбраться из-под теплого одеяла, в темноте собираться на работу, когда на улице метет снег или сильный мороз, — то еще удовольствие. А «совы» или «голуби», для которых привычны более поздние подъемы, вообще по утрам могут ощущать себя «сонной мухой», и на то, чтобы прийти в себя, им потребуется несколько часов.
Есть несколько простых и доступных для каждого из нас советов, как раскачаться быстрее и не ощущать утром вялости и сонливости. Несколько лайфхаков «Доктору Питеру» подсказала иммунолог Елена Парецкая.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Почему в холода нам сложнее просыпаться?
Зима, холод, снегопад, сокращение продолжительности светового дня, изменение физической активности, стиля питания и потребления витаминов, минеральных компонентов — все это влияет на наше физическое и эмоциональное состояние. Когда за окном темно, организм на уровне биоритмов воспринимает окружающую обстановку как ночь. Центры в головном мозге сигнализируют — нужно спать, но вам уже пора подниматься, поскольку необходимо идти на работу или на учебу.
Формируется своеобразный конфликт между картинкой за окном и реальностью, происходят сбои в хронобиологических процессах, поэтому мы ощущаем сонливость, вялость и нам трудно вставать. Если возможности поспать еще часок, пока не рассветет, нет — попробуйте эти простые советы.
Постарайтесь лечь пораньше
Не только зимой, но и в целом стоит приучить себя ложиться раньше. Понятно, что у каждого из нас много дел, которые необходимо обязательно завершить, но стоит расставить правильно приоритеты. Сон — это здоровье, поэтому всегда делайте выбор между делами и сном в пользу последнего. Это позволит вам поспать подольше, выспаться и пробудиться раньше. В среднем наука определила нормой восемь часов, но некоторым, например гипотоникам, нужно и 9 часов.
Всегда ложитесь и вставайте в одно время
И неважно, будни это или выходные. Самая серьезная ошибка — в течение недели спать мало, надеясь отоспаться в выходные. Это в корне неверно, мозгу и телу нужен полноценный отдых ежедневно, а избыток сна в выходные не менее вреден, чем недосып в будни. Распланируйте дела на всю неделю с учетом более ранних отходов ко сну в будни и более раннего подъема в выходные, так будет проще привыкать к режиму.
Избегайте резких звуков будильника
Ученые определили — резкие, громкие и неожиданные звуки будильника провоцируют выделение большой порции адреналина в кровь, из-за чего во время пробуждения вы испытываете стресс. Это не только портит настроение с самого утра, делая пробуждение раздражительным, но и провоцирует проблемы с сердцем, снижение иммунитета и повышение давления.
Выберите мелодичную музыку, громкость которой будет постоянно нарастать. Эти сигналы пробуждают вполне активно, но без стресса.
Обзаведитесь уютной теплой пижамой
Многим неприятно пробуждаться зимним утром еще и потому, что в комнатах достаточно холодно. Вылезать из-под теплого одеяла на прохладный воздух — сомнительное удовольствие. Для решения проблемы можно сразу же накинуть сверху теплую одежду и носки, просто положите их рядом с кроватью, либо спать под легким одеялом в более плотной пижаме.
Сразу включите освещение
Когда из окон в летнее время льется солнечный свет, просыпаться легче. А зимой на улице темно, поэтому пробуждаться всегда сложно. Позаботьтесь о том, чтобы после звонка будильника комнату начал заливать яркий свет, желательно — похожий по ощущениям на солнечный. Можно воспользоваться специальной лампой-будильником или просто включить полное освещение. Это позволяет обмануть мозг, дав ему понять — уже светло, пора пробуждаться.
Еще лучше, если свет включат члены семьи за 10-15 минут до вашего будильника. Мозг практически не осознает — солнце это или искусственное освещение.
Разотрите ладони между собой
Если вы тепло одеты, но ощущаете вялость и зябнете, стоит использовать маленькую хитрость. Погрузите руки под струю теплой воды или разотрите ладони между собой, чтобы усилить приток крови. Приятное тепло сразу разойдется по телу, что поможет вам почувствовать себя лучше, бодрее. Можно растереть руки и мочки ушей еще не вставая с постели — это тоже поможет быстрее пробудиться.
Откройте форточку для доступа кислорода
Если вы уже тепло оделись и согрелись, стоит открыть форточку и впустить в комнату свежий воздух. Не обязательно проветривать основательно, достаточно буквально 5-7 минут, чтобы получить порцию кислорода, устранить избыток углекислоты, накопившейся за ночь. Это сразу даст прилив бодрости.
Стакан теплой воды натощак
Чтобы запустить обменные процессы, устранить легкое обезвоживание, возникшее за ночь, и пробудить пищеварение, стоит выпить натощак стакан теплой воды. Это поможет лучше усвоить завтрак, нормализовать самочувствие, причем в любое время года. Важно зимой не пить ледяную воду, она не принесет удовольствия и навредит пищеварению.
Не отказывайтесь от завтрака
В зимнее время вам нужно больше энергии для обогрева тела и активности. Поэтому не отказывайтесь от завтрака — это главный прием пищи в течение дня. Поэтому в зимнее время завтрак должен быть плотным и питательным, с полезными белками и жирами, сложными углеводами. Это поможет прийти в себя, стать бодрее и активнее работать до обеда.