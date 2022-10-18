От освещения дома и в офисе зависит наше здоровье. Некоторые варианты ламп могут довольно ощутимо повышать риск получить рак. Эту связь установили специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова.

Так, к примеру, яркий свет в комнате, где мы спим, увеличивает риск злокачественной опухоли молочной железы в 1,4 раза . А всё потому, что свет вечером и ночью подавляет секрецию гормона сна — мелатонина. Впрочем, как говорят врачи, включенный телевизор и компьютер действуют аналогично. Причем даже если в это время человек на самом деле видит десятый сон.