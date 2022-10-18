как свет влияет на риск рака
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От освещения дома и в офисе зависит наше здоровье. Некоторые варианты ламп могут довольно ощутимо повышать риск получить рак. Эту связь установили специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова.

Так, к примеру, яркий свет в комнате, где мы спим, увеличивает риск злокачественной опухоли молочной железы в 1,4 раза. А всё потому, что свет вечером и ночью подавляет секрецию гормона сна — мелатонина. Впрочем, как говорят врачи, включенный телевизор и компьютер действуют аналогично. Причем даже если в это время человек на самом деле видит десятый сон.

Отвечает не только за сон

Гормон мелатонин вырабатывается в эпифизе — шишковидной железе, которая отвечает за регуляцию циркадианных и сезонных ритмов, репродуктивной функции. При этом мелатонин нужен организму не только для нормализации сна. Также он:

  • участвует в синхронизации биоритмов и всех процессов в организме, включая работу гормональной и иммунной систем,

  • влияет на эмоциональное состояние,

  • замедляет старение.

Мелатонин вырабатывается в темноте, а пик секреции приходится с полуночи до 3-4 часов утра.

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По словам заведующего отделом канцерогенеза и онкогеронтологии НМИЦ онкологии им. Петрова Владимира Анисимова, от «светового загрязнения» — избыточного искусственного освещения в вечернее и ночное время — страдают около 62 процентов населения планеты.

Профессор Анисимов объяснил, какое освещение вреднее всего.

Владимир Анисимов
Владимир Анисимов
Наука, медицина

Заведующий отделом канцерогенеза и онкогеронтологии НМИЦ онкологии им. Петрова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ

Голубой свет, излучаемый люминесцентными и галогеновыми лампами, подавляет мелатонин сильнее, чем желтый и белый. И именно голубой свет используется для ночного освещения мегаполисов. Израильские исследователи сопоставили карту ночной освещенности с картой заболеваемости раком молочной железы и увидели полное совпадение.

Сравнив ситуацию в 164 странах, они также обнаружили, что риск рака груди и простаты выше в наиболее освещенных ночью местах.

Бело-голубой, который излучают люминесцентные и галогенные лампы, в 4-5 раз сильнее подавляет выработку мелатонина, чем свет от обычных электрических лампочек.

Наиболее безвредное излучение — красное. Длина его волны такова, что он практически не вредит нашему здоровью. Поэтому в квартире желательно использовать красные ночники, — советует эксперт.

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Что еще нарушает выработку мелатонина

  • Белые ночи;

  • сменная работа;

  • jet lag;

  • постоянное освещение ночью;

  • бессонница — по словам онкологов, известно, что женщины, хотя бы раз в неделю страдающие бессонницей, в 1,14 раза больше рискуют заболеть раком молочной железы. А если они плохо спят более четырех ночей в неделю — то в 2,3 раза.

Как повысить уровень мелатонина

По словам эксперта, самому себе назначать препараты мелатонина и искусственно повышать его уровень не стоит — такие гормональные всплески могут не только не помочь, а сделать даже хуже.

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Профессор Анисимов перечислил 6 безобидных способов дополнительно усилить естественную выработку гормона сна:

  1. Добавляйте в рацион бананы, грецкие и миндальные орехи, тыквенные семечки, сыр, кукурузу, мясо индейки, курицы, рис.

  2. Удлините ночь до 9-10 часов.

  3. Используйте затеняющие абажуры и плотные шторы в спальне.

  4. Выключайте лампы, телевизор, компьютер в спальне, когда спите.

  5. Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером перед тем, как лечь в постель.

  6. Если просыпаетесь ночью, используйте в туалете и ванной освещение тусклым красным светом — он меньше подавляет мелатонин, чем монохромный голубой свет.

Анастасия Романова