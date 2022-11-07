Конец осени многие не любят, и это ожидаемо: от оранжевой листвы не осталось и следа, теплые дни уже позади — впереди только холодная и долгая зима. Но в любом сезоне можно найти что-то хорошее, например, в ноябре приятно больше времени проводить дома с семьей за чашкой горячего чая. А чтобы сохранить здоровье в промозглую погоду, можно добавить в жизнь несколько полезных привычек.
Увлажняйте воздух
С началом отопительного сезона воздух в наших домах становится слишком сухим. Это вредит не только коже, но также легким и слизистым.
Совсем не обязательно покупать специальные гаджеты для увлажнения. Можно просто поставить банку с водой рядом с батареей.
Не забывайте завтракать
С каждым днем света все меньше, температура за окном все ниже. В такой период особенно важно быть полным сил, поэтому не забывайте наполнять свое тело «топливом». Приучите себя завтракать злаками, фруктами и молочными продуктами — тогда будете чувствовать себя бодрым, даже если на улице дождь.
Регулярно проветривайте
Гулять в плохую погоду — не самое приятное занятие. Однако ваше тело все равно нуждается в свежем воздухе и кислороде. Поэтому не забывайте время от времени устраивать проветривания. Кроме того, так вы избавитесь от попавших в ваш дом бактерий и вирусов.
Мойте руки
Одно из самых главных правил профилактики инфекций — почаще мыть руки. Вот лишь часть случаев, когда стоит это сделать:
после посещения уборной;
после каждого контакта с животными;
перед готовкой и после прикосновения к сырому мясу или рыбе;
после поездки в общественном транспорте;
перед приемом пищи;
после того, как чихнули;
во время ухода за больными или младенцами;
после уборки дома.
Не жалейте света
Раз солнца стало так мало и световой день становится короче, постарайтесь почаще включать дома освещение. Это поможет вам пережить холодные времена без последствий для здоровья.
Проверяйте прогноз погоды
Пора смириться с тем, что на дворе не лето красное, и отложить уже тонкие платья и футболки в дальний ящик шкафа. Если вы будете одеваться не по погоде, то легко переохладитесь — а там уже недалеко и до болезни.
Но что делать, если погода слишком переменчива? Попробуйте одеваться многослойно. Во-первых, так даже теплее — ведь между слоями остается воздушная подушка. Во-вторых, всегда сможете снять часть одежды, если вдруг потеплеет.
Носите шарф
Если не хотите мерзнуть, постарайтесь держать шею в тепле. Именно шея особенно уязвима для ветра и холода.
Пейте витамины
Дефицит витаминов бьет по вашему здоровью со всех сторон, да и о нормальном иммунитете при таком раскладе придется забыть. Только тут лучше без самодеятельности: прежде чем начать пить какие-то добавки, обязательно посоветуйтесь с врачом.
Носить с собой носовой платок
И нет, не для того, чтобы сморкаться. Таким платочком можно заменить медицинскую маску в транспорте. А еще с его помощью можно аккуратно почесать нос или глаза.
Пейте чай
Во-первых, чашка горячего чая сможет согреть вас даже в самый промозглый день. Во-вторых, чаепитие помогает бороться с вирусами. В-третьих, чай может бодрить не хуже кофе.
Больше двигайтесь
Даже если за окном отвратительная погода, ваше тело все равно нуждается в физических нагрузках. Поэтому постарайтесь планировать свой день так, чтобы проходить не менее 10 тысяч шагов.
Стирайте варежки и перчатки
И не только когда они испачкались. По словам миробиологов, вирусы отлично живут на этих предметах одежды спокойно в течение двух-трех дней. Так что лучше стирать их как минимум раз в неделю, пишет издание