Увлажняйте воздух

С началом отопительного сезона воздух в наших домах становится слишком сухим. Это вредит не только коже, но также легким и слизистым.

Совсем не обязательно покупать специальные гаджеты для увлажнения. Можно просто поставить банку с водой рядом с батареей.

Не забывайте завтракать

С каждым днем света все меньше, температура за окном все ниже. В такой период особенно важно быть полным сил, поэтому не забывайте наполнять свое тело «топливом». Приучите себя завтракать злаками, фруктами и молочными продуктами — тогда будете чувствовать себя бодрым, даже если на улице дождь.