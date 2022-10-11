Увы, теплая одежда — не всегда самая красивая и модная, и наоборот. Вместе с тем лето уже давно осталось позади, и впереди нас ждут холодные месяцы.
Одеваться по погоде важно не только потому, что вас в детстве всегда заставляли так делать взрослые. И даже не из-за угрозы замерзнуть и простудиться. Отказ от теплого свитера на самом деле может стать причиной развития множества болезней. Разберемся, как все-таки нужно одеваться в холодное время года, чтобы не проболеть всю осень и зиму.
Без шапки и шарфа — никак
Как отмечает врач-отоларинголог Владимир Зайцев, прогулка в холодную погоду без шапки может закончиться для вас сильным насморком — то есть вы заработаете острый ринит.
Также отказ от головного убора может стать причиной воспаления околоносовых пазух — синусита. В тяжелых случаях этот недуг может спровоцировать воспаление головного мозга.
Кроме того, поясняет Зайцев, если не носить шапку, то можно заработать острый гнойный средний отит. А он уже в теории может стать причиной вторичного отогенного менингита.
А что насчет шарфа? Врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова предупреждает: шарф — это не просто интересный аксессуар, это обязательный элемент одежды для холодного времени. Все дело в том, что на шее есть много крупных сосудов, и поэтому именно эта часть тела отдает больше всего тепла. Так что берегите шею и старайтесь защитить ее от холода.
Принцип многослойности
По словам физика Анатолия Перминова, самый эффективный способ сохранить побольше тепла — одеться многослойно. Так что не фыркайте презрительно в сторону колготок, термобелья и подштанников, они действительно помогут вам согреться.
Вообще первый слой одежды должен основательным: он не только защищает от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями, но еще и впитывает лишнюю влагу. Это важно, потому что во влажной одежде вы замерзнете быстрее.
Второй слой лучше собрать из водонепроницаемой, защищающей от ветра одежды.
Что будет, если пренебречь этими правилами? Как отмечает врач-терапевт Екатерина Корсева, если долго ходить по улице без подобающей одежды и обуви, то уровень иммунной защиты организма снизится. А это может привести к великому множеству болезней.
Про мини-юбки и голые щиколотки
А что насчет брюк с подворотами? Можно ли оголять лодыжки? Главный ревматолог Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Вадим Мазуров успокаивает: заработать серьезное переохлаждение или проблемы с суставами из-за голых лодыжек получится разве что в случае, если на улице совсем лютый мороз в 20 градусов.
Куда опасней, если человек склонен к повышенной потливости. Если носки у него всегда будут влажными, то дело может дойти до переохлаждения суставов стоп и голеностопных суставов и до воспаления.
Что касается мини-юбок, то и их демонизировать не стоит: прогулка в таком наряде не станет причиной развития урогенитальных инфекций, если вы не были больны до этого.