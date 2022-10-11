Без шапки и шарфа — никак

Как отмечает врач-отоларинголог Владимир Зайцев, прогулка в холодную погоду без шапки может закончиться для вас сильным насморком — то есть вы заработаете острый ринит.

Также отказ от головного убора может стать причиной воспаления околоносовых пазух — синусита. В тяжелых случаях этот недуг может спровоцировать воспаление головного мозга.

Кроме того, поясняет Зайцев, если не носить шапку, то можно заработать острый гнойный средний отит. А он уже в теории может стать причиной вторичного отогенного менингита.

А что насчет шарфа? Врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова предупреждает: шарф — это не просто интересный аксессуар, это обязательный элемент одежды для холодного времени. Все дело в том, что на шее есть много крупных сосудов, и поэтому именно эта часть тела отдает больше всего тепла. Так что берегите шею и старайтесь защитить ее от холода.