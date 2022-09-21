ЛОР Зайцев рассказал, что будет, если ходить без шапки

Многие люди как вырастают из детского возраста, так и перестают носить шапки. Мол, выглядят они не стильно, прическу портят, да и не маленький я уже шапку таскать. Однако на самом деле отказ от головного убора в холодный сезон может привести к тяжелым последствиям. Подробнее об этом рассказывает врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.
врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук
По словам специалиста, в первую очередь человек без шапки рискует заработать острый ринит — то есть, проще говоря, насморк.
Кроме того, отказ от головного убора чреват воспалением околоносовых пазух — синуситом. Течение болезни зависит от того, какие именно пазухи воспалятся — гайморовы или этмоидальные.
Затем, отмечает врач, могут воспалиться лобные пазухи — а дальше воспаление может перейти на головной мозг. Наконец, может воспалиться синоидальная пазуха, которая расположена в середине черепа.
Что делать, если вы погуляли без шапки, и последствия дают о себе знать? В таких случаях нужно как можно скорее обратиться за помощью к медикам. Не нужно думать, что это просто насморк — он, мол, и сам пройдет.
- Здесь работает фактор упущенного времени, — подчеркивает Зайцев в беседе с изданием
Если проблему не лечить, отмечает врач, человек ввалится в состояние риносинусита — как правильно, гнойного. И если тянуть, то в итоге проблема может стать хронической.
Кроме того, отказ от шапки может привести к серьезным проблемам со слуховым аппаратом. Если дело дошло до воспаления, то за барабанной перепонкой, в среднем ухе, появляется нагноение — начинается острый гнойный средний отит. В лучшем случае барабанная перепонка порвется под давлением гноя и он сам выйдет наружу. В худшем — гной попадет на уровень головного мозга, что станет причиной вторичного отогенного менингита.
Кстати, еще прогулки без шапки в холод могут спровоцировать выпадение волос. Но это уже вопрос эстетики, а не здоровья.
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