ЛОР Зайцев рассказал, что будет, если ходить без шапки

По словам специалиста, в первую очередь человек без шапки рискует заработать острый ринит — то есть, проще говоря, насморк.

Кроме того, отказ от головного убора чреват воспалением околоносовых пазух — синуситом. Течение болезни зависит от того, какие именно пазухи воспалятся — гайморовы или этмоидальные.

Затем, отмечает врач, могут воспалиться лобные пазухи — а дальше воспаление может перейти на головной мозг. Наконец, может воспалиться синоидальная пазуха, которая расположена в середине черепа.