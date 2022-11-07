Иркутский хирург Юрий Козлов спас 8-месячного малыша, у которого обнаружили «три почки»

В Иркутской областной детской клинической больнице команда врачей спасла младенца с необычной аномалией. Малыш родился с удвоением одной из почек. Патология проявлялась, когда мама поднимала мальчика на руки — именно в этот момент начиналось подтекание мочи.
Диагноз поставили не сразу. В больницу в Иркутске мама с ребенком приехали специально из Бурятии уже во второй раз. Малышу понадобились дополнительные обследования и осмотр, чтобы точно понять, как можно его спасти и избежать дополнительных рисков.
Главный детский хирург СФО, профессор, доктор медицинских наукt.me/Doctor_Yuraa
— У ребенка была аномалия соединения мочеточника с мочевым пузырем. Два раза мы проводили исследование и столкнулись с необычной анатомией: на цистоскопии, благодаря которой должен открываться «внутренний мир» мочевого пузыря, мы не нашли устье второго мочеточника, — рассказал детский хирург Юрий Козлов на своей странице в соцсети.
Он же в итоге и прооперировал мальчика.
— Благодаря УЗС и КТ мы увидели, что у ребенка 2 сегмента почки, у каждого из них свой мочеточник. Один сегмент был сильно извит и расширен до полутора сантиметров, он находится в невыгодном положении, — объяснил хирург.
Из-за аномалии могло показаться, что у ребенка не две, а три почки. Во время операции врачи не стали удалять удвоенную часть, а пересадили мочеточник в более удачное место.
— Такая операция называется уретроанастомоз. У малыша здоровый мочеточник диаметром 2 мм. Сшивать полые структуры разного диаметра мы умеем хорошо, получая во время операции изображение разрешением 4k, — заключил Юрий Козлов.
Операция прошла успешно. Сейчас малыш восстанавливается и набирается сил перед выпиской домой.
Интересный факт
Юрия Козлова маленькие пациенты называют «доктором Юрой». Первый раз к хирургу так обратились родители мальчика, которого врач спас 8 лет назад — у ребенка была редкая врожденная аномалия. Теперь спасенный мальчик всякий раз приходит в гости к своему врачу, когда оказывается в Иркутске.
Сочетание «доктор Юра» понравилось и другим детям. Знаменитый врач уже много лет ездит по всей стране, оперируя детей, которым без его помощи точно не обойтись.
Спасли кроху, которая весила 490 граммов
Это еще одна удивительная история спасения. В подмосковном Наро-Фоминске врачи перинатального центра выходили новорожденную девочку, которая родилась с экстремально низким весом: меньше 500 граммов. Но после усиленного питания через зонд и укрепляющих процедур — беби-йоги и массажа — «вымахала» до 6 килограммов. Врачи показали фото — как сильно изменилась малышка всего за два с небольшим месяца.