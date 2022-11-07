Иркутский хирург Юрий Козлов спас 8-месячного малыша, у которого обнаружили «три почки»

В Иркутской областной детской клинической больнице команда врачей спасла младенца с необычной аномалией. Малыш родился с удвоением одной из почек. Патология проявлялась, когда мама поднимала мальчика на руки — именно в этот момент начиналось подтекание мочи .

Диагноз поставили не сразу. В больницу в Иркутске мама с ребенком приехали специально из Бурятии уже во второй раз. Малышу понадобились дополнительные обследования и осмотр, чтобы точно понять, как можно его спасти и избежать дополнительных рисков.