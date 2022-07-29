Выжили всего 135 в мире: новосибирские врачи спасли девочку с «вывихом головы»

Смертельно опасную травму девочка получила в ДТП. Она ехала с семьей на машине. Когда они пытались медленно объехать место аварии на дороге, в них врезалась машина, ехавшая навстречу на большой скорости. Из четверых членов семьи, 9-летний ребенок получил самые тяжелые повреждения.

Как рассказали изданию НГС в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна, врачи диагностировали у девочки атланто-окципитальную дислокацию — это условно можно назвать «вывихом головы». У пострадавших повреждаются связки на уровне между основанием черепа и верхним шейным отделом позвоночника. По словам спинального хирурга института Алексея Ластевского, с 1965 по 2001 годы в мире описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом. То есть люди с такой травмой чаще всего погибают.