Выжили всего 135 в мире: новосибирские врачи спасли девочку с «вывихом головы»

Смертельно опасную травму девочка получила в ДТП. Она ехала с семьей на машине. Когда они пытались медленно объехать место аварии на дороге, в них врезалась машина, ехавшая навстречу на большой скорости. Из четверых членов семьи, 9-летний ребенок получил самые тяжелые повреждения.
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Врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, кандидат медицинских наук
- Разрыв стабилизирующих связок между затылком и первым, вторым шейными позвонками очень опасен: пациент погибает либо сразу в момент травмы от повреждения жизненно важных центров — дыхательного и сосудо-двигательного, расположенных в продолговатом мозге, либо позже — от возникших осложнений. Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу, — рассказал врач, отметив, что у детей больше шансов выжить при такой травме.
По словам хирурга, все дело в том, что у детей по сравнению со взрослыми более горизонтальное положение суставных поверхностей мыщелков затылочной кости (подповерхностные выступы затылочной кости — Прим. ред.), а также большая эластичность связочного аппарата и относительно большой вес головы.
Врачи установили девочке в шейный отдел металлоконструкцию, зафиксировав голову и верхние шейные позвонки. Сейчас, как говорят медики, она идет на поправку.