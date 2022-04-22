Врачи спасли ребенка весом 490 граммов и показали фото малышки спустя два месяца

В подмосковном Наро-Фоминске врачи перинатального центра спасли новорожденную девочку, которая родилась с экстремально низким весом.
Малышка появилась на свет в результате кесарева сечения. Решение провести операцию беременной женщине медики приняли из-за преэклампсии пациентки. Будущая мама находилась всего на 26-й неделе беременности. Ребенок родился весом 490 граммов. Девочку назвали Ассоль.
Состояние недоношенной малышки оценивали как очень тяжелое. Она находилась в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, получала питание через зонд.
В перинатальном центре ребенок провел больше двух месяцев. За это время Ассоль прошла курс общеукрепляющего массажа, различные процедуры физиотерапии, бальнеотерапии, бейби-йоги и другие.
- Благодаря усилиям врачей, ребенка удалось спасти. Сейчас Ассоль проходит курс реабилитации, —
Врачи показали, как выглядела Ассоль, когда весила 490 граммов и какой стала спустя два месяца. Сейчас малышка весит 6 килограммов.
Недоношенными считаются младенцы, которые родились на 22–37-й неделях беременности. По данным Минздрава, дети с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов — умирают в 30–35 раз чаще, чем те, кто родились в срок.
Врачи отмечают, что любая недоношенность негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Например, у таких малышей могут быть проблемы с развитием легких, есть повышенный риск инфицирования.
Преэклампсия беременных — это тяжелое мультисистемное патологическое состояние, которое может возникнуть во второй половине беременности. У женщины наблюдаются стойкое повышение артериального давления, отеки и полиорганная недостаточность, в моче появляется большое количество белка, снижается количество тромбоцитов в крови. Состояние может стремительно прогрессировать и угрожать жизни женщины и ребенка.