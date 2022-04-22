Врачи спасли ребенка весом 490 граммов и показали фото малышки спустя два месяца

В подмосковном Наро-Фоминске врачи перинатального центра спасли новорожденную девочку, которая родилась с экстремально низким весом.

Малышка появилась на свет в результате кесарева сечения. Решение провести операцию беременной женщине медики приняли из-за преэклампсии пациентки. Будущая мама находилась всего на 26-й неделе беременности. Ребенок родился весом 490 граммов. Девочку назвали Ассоль.

Состояние недоношенной малышки оценивали как очень тяжелое. Она находилась в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, получала питание через зонд.

В перинатальном центре ребенок провел больше двух месяцев. За это время Ассоль прошла курс общеукрепляющего массажа, различные процедуры физиотерапии, бальнеотерапии, бейби-йоги и другие.

- Благодаря усилиям врачей, ребенка удалось спасти. Сейчас Ассоль проходит курс реабилитации, — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Врачи показали, как выглядела Ассоль, когда весила 490 граммов и какой стала спустя два месяца. Сейчас малышка весит 6 килограммов.