Польза и вред калины красной: 6 удивительных свойств ягоды, о которых вы могли не знать

Калина менее популярна, чем другие осенние ягоды — та же клюква, брусника или облепиха. А зря. Калина может похвастаться невероятно богатым витаминно-минеральным составом. Она содержит органические кислоты, дубильные вещества, природные пигменты каротиноиды, эфирные масла, витамины A, E, K, P, C. Кстати, витамина С в ней втрое больше, чем в цитрусовых.
А знали ли вы, что всего 100 граммов этой сладко-горькой ягоды способны покрыть половину суточной потребности человека в йоде и треть — в железе. В ней также много кобальта, молибдена, кальция, магния, цинка, хрома и селена.
Чем полезна калина
О 6 полезных свойствах калины красной рассказала врач-диетолог, эндокринолог Оксана Панова.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Итак, что же может эта ягода, если есть ее регулярно?
1. Защитить от болезней сердца и сосудов
За счет высокого содержания витамина C и растительных пигментов флавоноидов калина способствует расширению стенок сосудов и снижению артериального давления. Она не оказывает мгновенного воздействия, а действует мягко и обладает накопительным эффектом. Поэтому калину полезно использовать для профилактики гипертонии, а также при лечении повышенного давления в комплексе с лекарственными препаратами. Кроме того, она будет полезна для снижения уровня холестерина в крови и предупреждения атеросклероза.
2. Поддержать иммунитет
Флавоноиды хорошо влияют на состояние иммунитета, делая нас менее уязвимыми к патогенным вирусам и бактериям.
Калина также обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Отвар из ее ягод или сок, например, можно использовать для полосканий горла при ангине и ОРВИ.
3. Замедлить старение
В состав мякоти и косточек калины входят дубильные вещества — природные антиоксиданты. Защищая клетки организма от повреждения свободными радикалами, они замедляют процессы старения и снижают риски образования злокачественных опухолей.
4. Уменьшить боль
Напитки с добавлением калины можно применять в качестве природного спазмолитика. Обезболивающим эффектом обладают входящие в состав ягод органические соединения и метилсалицилат — метиловый эфир салициловой кислоты.
5. Успокоить и помочь заснуть
Своим характерным запахом калина обязана валериановой и изовалериановой кислотам. Первая входит в состав коры кустарника, а вторая содержится в ягодах. Оба вещества обладают обезболивающим и успокаивающим действием. В этом плане чай или настой калины могут заменить корень валерианы: снизят нагрузку на центральную нервную систему, помогут расслабиться и быстрее заснуть.
6. Защитить от отеков
Комбинация флавоноидов с калием в составе делает калину природным мочегонным средством. Так что ее плоды можно использовать для борьбы с отеками и как вспомогательное средство при лечении некоторых болезней органов мочевыделительной системы — например, цистита.
В каком виде калина лучше
По словам Оксаны Пановой, как и любую другую ягоду, калину можно использовать для приготовления различных настоев, отваров, морсов, компотов. При желании на основе плодов делают крем, мусс, желе или соус.
— Но надо учесть, что для максимальной пользы любую обработку калины, в том числе термическую, желательно свести к минимуму. Оптимальный вариант — сделать морс из замороженной или свежей калины или добавить несколько ягод в чуть остывший чай, — уточняет специалист.
Сушка тоже может лишить ягоду части полезных свойств. Поэтому доктор советует отдавать предпочтение свежим и замороженным ягодам.
Кому нельзя есть калину
С этой суперполезной ягодой стоит быть осторожнее тем, у кого есть:
гипотония — хронически пониженное давление;
тромбоз — ягода обладает кровоостанавливающим действием;
подагра и болезни почек — из-за высокого содержания пуринов калина может повысить уровень мочевой кислоты в крови;
гастрит с повышенной кислотностью;
язвенная болезнь;
беременным — при регулярном употреблении калина способна усиливать тонус матки.