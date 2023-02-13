Польза и вред калины красной: 6 удивительных свойств ягоды, о которых вы могли не знать

Итак, что же может эта ягода, если есть ее регулярно?

1. Защитить от болезней сердца и сосудов

За счет высокого содержания витамина C и растительных пигментов флавоноидов калина способствует расширению стенок сосудов и снижению артериального давления. Она не оказывает мгновенного воздействия, а действует мягко и обладает накопительным эффектом. Поэтому калину полезно использовать для профилактики гипертонии, а также при лечении повышенного давления в комплексе с лекарственными препаратами. Кроме того, она будет полезна для снижения уровня холестерина в крови и предупреждения атеросклероза.

2. Поддержать иммунитет

Флавоноиды хорошо влияют на состояние иммунитета, делая нас менее уязвимыми к патогенным вирусам и бактериям.

Калина также обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Отвар из ее ягод или сок, например, можно использовать для полосканий горла при ангине и ОРВИ.

3. Замедлить старение

В состав мякоти и косточек калины входят дубильные вещества — природные антиоксиданты. Защищая клетки организма от повреждения свободными радикалами, они замедляют процессы старения и снижают риски образования злокачественных опухолей.

4. Уменьшить боль

Напитки с добавлением калины можно применять в качестве природного спазмолитика. Обезболивающим эффектом обладают входящие в состав ягод органические соединения и метилсалицилат — метиловый эфир салициловой кислоты.

5. Успокоить и помочь заснуть

Своим характерным запахом калина обязана валериановой и изовалериановой кислотам. Первая входит в состав коры кустарника, а вторая содержится в ягодах. Оба вещества обладают обезболивающим и успокаивающим действием. В этом плане чай или настой калины могут заменить корень валерианы: снизят нагрузку на центральную нервную систему, помогут расслабиться и быстрее заснуть.

6. Защитить от отеков

Комбинация флавоноидов с калием в составе делает калину природным мочегонным средством. Так что ее плоды можно использовать для борьбы с отеками и как вспомогательное средство при лечении некоторых болезней органов мочевыделительной системы — например, цистита.