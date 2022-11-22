Чем хороша фейхоа

В фейхоа очень много йода, который нужен для здоровья щитовидной железы. Также в плодах довольно много железа, которое помогает обеспечить ткани и органы кислородом. Много в них минералов: есть и калий, и кальций, и цинк.

Еще в этой ягоде есть витамины А и С, благодаря чему плоды помогают укрепить иммунитет. Это особенно актуально сейчас, в преддверии долгой и холодной зимы.