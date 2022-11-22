Еще совсем недавно фейхоа считали чем-то диковинным. Однако сейчас найти эту ягоду можно во многих супермаркетах, да и стоит она не сильно дороже привычных яблок и бананов. Если вы до сих пор не пробовали фейхоа, самое время узнать, какие полезные свойства есть у плода, и кому он противопоказан.
Родина этой ягоды — Южная Америка. Но выращивают ее и в южных широтах на нашем континенте. Одно дерево фейхоа в среднем дает 35-40 кг плодов.
Чем хороша фейхоа
В фейхоа очень много йода, который нужен для здоровья щитовидной железы. Также в плодах довольно много железа, которое помогает обеспечить ткани и органы кислородом. Много в них минералов: есть и калий, и кальций, и цинк.
Еще в этой ягоде есть витамины А и С, благодаря чему плоды помогают укрепить иммунитет. Это особенно актуально сейчас, в преддверии долгой и холодной зимы.
А еще в фейхоа мало калорий: на 100 грамм — всего 55 ккал.
Кому нельзя есть фейхоа
Впрочем, несмотря на весь список полезных свойств, с фейхоа нужно быть осторожным — как и с другой экзотикой. Сначала лучше попробовать чуть-чуть — и посмотреть на реакцию организма.
Фейхоа в целом не стоит есть слишком много — в ней очень много йода, переизбыток которого может ударить по щитовидке. Вот какие симптомы свидетельствуют, что йода в организме у вас и так больше чем нужно:
повышенная нервная возбудимость;
беспокойство;
раздражительность;
аритмия;
скачки температуры тела.
Поэтому фейхоа лучше не есть тем, у кого диагностирован гипертиреоз или другие эндокринные нарушения.
Кроме того, от ягоды лучше оказаться тем, кто страдает от панкреатита и гастрита с высокой кислотностью. Дело в том, что в фейхоа много эфирных масел и дубильных веществ.
Выбираем и храним
Чтобы фейхоа принесла максимум пользы, выбирайте плоды с гладкой, глянцевой кожурой без повреждений. Спелая фейхоа должна быть прозрачной, а не белой. Мякоть темного цвета — знак, что продукт уже испортился, рассказывают эксперты Роспотребнадзора.
Хранить ягоды лучше в холодильнике и съедать за два-три дня после покупки. А еще их можно замораживать — целиком или в виде пюре. Кроме того, из фейхоа делают варенье или компот.