Простой тест: посмотрите, как вы держите телефон, а мы расскажем о вашем характере

Без телефона в наше время немыслимо представить ни одного цивилизованного жителя планеты. Кто-то пользуется кнопочными вариантами, другие бесконечно обновляют модели смартфонов до мощных и «навороченных», чтобы успевать за модой и трендами.

Нынешние смартфоны больше похожи на планшеты 10-летней давности, порой их трудно держать одной рукой, когда приходится набирать сообщения и писать комментарии, но многие с этой задачей успешно справляются. Другие пользуются исключительно двумя руками — и развивают немыслимую скорость «текстинга».

А задумывались ли вы, что положение рук, когда вы держите телефон во время думскроллинга, может выдать подробности вашего характера и рассказать об особенностях вашей личности?