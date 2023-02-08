5 коварных болезней, которые чаще всего появляются после 50 лет

Эксперты рассказали, с какими болезнями чаще всего сталкиваются люди после 50 лет.

Гипертония

Повышенное артериальное давление считается основной причиной инсульта, сердечного приступа, заболевания почек и других проблем, которые могут привести к смерти. По статистике, например, в США от него страдают около 70 миллионов человек. В России речь идет о 40 процентах населения, причем больше гипертонии подвержены женщины.

С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому риск гипертонии в разы возрастает. Врачи советуют всем людям (даже тем, кому еще нет и 30 лет) регулярно измерять давление. Как это правильно делать и как выбрать тонометр для домашнего использования, вы можете прочитать ЗДЕСЬ.