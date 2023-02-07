Крошечные насекомые могут появиться разными способами: перекочевать от соседей, со старой мягкой мебели и даже с одежды, их могут принести животные и люди, у которых в доме уже завелись эти вредители. Избавиться от них практически невозможно: да, есть специальная дезинфекция, но она редко помогает. Зачастую кровать или матрас с клопами приходится просто выкидывать.
Обнаружить нежданных гостей тоже сложно. Они настолько маленькие, что их не сразу и разглядишь. Это доставляет массу неприятностей: численность клопов стремительно увеличивается, а мы даже не догадываемся об их существовании.
Как понять, что у вас в доме завелись клопы? Обратите внимание на эти 7 признаков,
В спальне появился характерный запах. Он может быть как довольно резкий, так и весьма ощутимый. В любом случае — запах неприятный. Его нередко сравнивают с ароматом коньяка, только испорченного. Некоторые люди отмечали, что может пахнуть кинзой, испорченной малиной или ржавчиной.
На белье появились крошечные красные и бордовые точки. Эти точки — пятна крови. Как только крошечный вредитель заканчивает трапезу, он наполняется кровью, и если вы раздавите клопа во время сна случайно, то есть вероятность, что узнаете вы об этом по мелким пятнам на постельном белье.
На матрасе или белье появились коричневые крапинки. Клопы оставляют после себя экскременты — неприятно, но знать надо. Пахнуть они могут ржавчиной.
На швах прикреплены «маленькие рисинки». Еще клопы оставляют после себя яйца. Их трудно заметить на постельном белье, а вот на швах подушек и матраса — вполне реально.
В комнате появилась «темная шелуха». Клопы линяют несколько раз в течение своего жизненного цикла, оставляя после себя раковины разного размера. И тут может пострадать не только постель: некоторые люди находят шелуху даже в плинтусах и трещинах на полу.
Вы понимаете, что после сна стали чесаться, а на коже появилась сыпь. Возможно, это просто аллергия на новый порошок или какой-то продукт. Но если симптомы беспокоят уже несколько недель, то точно стоит показаться врачу.
И наконец, самый очевидный признак — вы видите укусы. Обычно укусы появляются на руках, кистях и ногах и представляют собой небольшие скопления из нескольких укусов, которые зудят и болят.
Как от них защититься
В квартире рекомендуется чаще проводить уборку — лучше с пылесосом, а также регулярно менять постельное белье — со стиркой грязного специалисты Роспотребнадзора
Этих насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. Если вредители попадают хотя бы в одну квартиру, существует риск заселения клопами целого дома.
Также в ведомстве рекомендуют периодически осматривать домашнюю мягкую мебель, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов — темные точки («засиженности») в стыках деталей мебели, на картинах с обратной стороны. Еще один надежный способ профилактики — косметический ремонт.
Для уничтожения клопов дома или на даче используются специальные дезинсекционные средства, причем разрешенные в быту можно применять самим — без вызова специалистов. Перед использованием таких средств надо обязательно прочитать инструкцию.