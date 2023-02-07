Как понять, что в доме завелись клопы, но вы об этом пока не знаете — 7 красноречивых признаков

От клопов очень сложно избавиться: если они появились в мягкой мебели, то она, увы, в большинстве случаев отправится на помойку. О появлении вредителей могут сигналить и весьма нетипичные симптомы, например странный запах в спальне.