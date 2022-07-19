Как защитить свой дом от клопов? Специалисты Роспотребнадзора советуют почаще проводить уборку — лучше использовать при этом пылесос. Кроме того, важно вовремя менять и стирать постельное белье. Так важно периодически осматривать всю мягкую мебель в доме.

Как понять, что клопы уже нагрянули в гости? Их выдают следы жизнедеятельности: темные точки в стыках мебели, на картинах с обратной стороны, пятна крови на постельном белье.

Не забывайте, что привезти клопов с собой можно из отеля — даже самого фешенебельного. Поэтому при заселении лучше внимательно осмотреть номер и постель — если найдете следы клопов, лучше поискать другую гостиницу. Кроме того, лучше держать чемодан в ванной комнате: по такой скользкой поверхности клопам будет труднее пробраться в вещи. Не стоит хранить на полу грязную одежду — лучше складывать ее в отдельный пакет.