Если вы любите экономить, наверняка вам приходилось приобретать какие-то вещи с рук. Подержанная мебель, например, стоит куда дешевле, чем в магазинах.
К сожалению, далеко не все предметы домашнего убранства покупать таким способом безопасно. Как объяснила врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева, не стоит покупать бывшую в употреблении мягкую мебель — диваны, кресла, кровати и так далее.
Врач-терапевт «Инвитро-Урал»
Как отмечает специалист, внутри обивки в корпусе подержанной мебели могут жить клещи и клопы. Чаще всего в мебели остаются жить клещи-сапрофиты: они едят частички человеческой кожи и в качестве отходов жизнедеятельности оставляют гуанин. Это вещество работает как сильнейший аллерген, который может спровоцировать насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму, пояснила Зайцева в беседе с
Главная проблема подержанной мебели заключается в том, что на вид очень трудно понять, есть ли внутри паразиты или нет. Ни опрятный вид продавца, ни чистенькая мебель не гарантируют, что обойдется без проблем — клопы способны перебегать из соседних квартир. Чтобы их вывести, придется использовать сильные химикаты.
Как защитить свой дом от клопов? Специалисты Роспотребнадзора советуют почаще проводить уборку — лучше использовать при этом пылесос. Кроме того, важно вовремя менять и стирать постельное белье. Так важно периодически осматривать всю мягкую мебель в доме.
Как понять, что клопы уже нагрянули в гости? Их выдают следы жизнедеятельности: темные точки в стыках мебели, на картинах с обратной стороны, пятна крови на постельном белье.
Не забывайте, что привезти клопов с собой можно из отеля — даже самого фешенебельного. Поэтому при заселении лучше внимательно осмотреть номер и постель — если найдете следы клопов, лучше поискать другую гостиницу. Кроме того, лучше держать чемодан в ванной комнате: по такой скользкой поверхности клопам будет труднее пробраться в вещи. Не стоит хранить на полу грязную одежду — лучше складывать ее в отдельный пакет.