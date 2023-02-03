Люди, которые не скрывают, что ленивы, и уборка для них — самое ненавистное занятие, шутят, что разводя грязь в доме, они тренируют свой иммунитет.
Но даже те, кто каждый день намывают свое жилище и слывут чистюлями, запросто могут пропустить те предметы и места, на которых буквально «кипит жизнь», — именно там любят скапливаться патогенные бактерии.
Исследователи
Клиницист Джордан Хаворт
Микроволновка
Многие тщательно протирают микроволновку снаружи, но забывают мыть ее изнутри — особенно стенки и «потолок». Именно там скапливаются микробы, а закрытая дверца печи способствует их активному размножению.
— Обязательно регулярно мойте и протирайте насухо стенки микроволновки и убирайте пятна и капли, оставшиеся после разогревания пищи, — предупреждает врач. — Иначе вы рискуете «обогатить» другие продукты опасными бактериями — такими, как кишечная палочка или сальмонелла. Они способны вызвать серьезные заболевания.
Обувь
Еще одно предупреждение эксперта — про обувь. Уличную надо оставлять исключительно у входа, не таская в дом грязь и бактерии. И ни в коем случае не стоит разгуливать в домашних тапочках по общественным лестницам. По словам эксперта, было обнаружено, что 45 % уличной обуви содержат бактерию Clostridioides difficile, которая может вызывать желудочно-кишечные симптомы и колит.
— Даже если вы уверены, что ваша обувь, в которой вы бываете за пределами квартиры, чистая, всегда снимайте ее сразу у входной двери и не разгуливайте в ней по дому, — сказал Джордан Хаворт.
Салфетки для уборки на кухне
Хаворт назвал кухонные губки и салфетки для уборки «одними из самых загрязненных вещей в вашем доме» — в основном из-за того, что люди используют одну и ту же тряпку для разных поверхностей, а затем оставляют ее мокрой в раковине.
— Регулярно прополаскивайте тряпки для стола в горячей воде и сушите в расправленном виде, а лучше — прокипятите их несколько минут, — сказал он.
Кофеварка
Кофеварки могут быть «рассадниками» бактерий и плесени, предупреждает эксперт. Микробы скрываются в баке, шлангах и соплах кофеварок, а потом попадают и в сам напиток.
Машину легко избавить от патогенов при помощи уксуса, а еще важно всегда менять воду в кофемашине перед использованием, промывать контейнер для кофейной гущи. Еще один способ обезопасить себя от микробов, делать кофе погорячее — заваривайте напиток при температуре выше 70 градусов.
Разделочная доска
По словам Хаворта, в каждом доме должно быть как минимум две разделочные доски, одна для мяса и одна — для всего остального, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
А еще важно вовремя распрощаться с отслужившей свое разделочной доской, потому что в микротрещинах сильно изрезанной ножом поверхности могут скапливаться опасные бактерии.
Холодильник
— Холодильник следует тщательно мыть не реже одного раза в месяц, — призывает эксперт. — А еще важно правильно хранить продукты. На самом верху должны находиться готовые к употреблению — вроде сыра и масла, а ниже на полках — те, что требуют обработки.
Банное полотенце
Использование одного и того же полотенца для нескольких членов семьи — категорически запрещено. Врач подчеркивает, что важно иметь отдельные полотенца для душа и для рук. В стирку их следует отправлять уже после трех использований.
Эту ошибку с полотенцами для рук совершают даже идеальные хозяйки.
Выключатели и ручки дверей
Выключатели и дверные ручки буквально покрыты бактериями. Это — идеальная питательная среда для микробов. По данным эксперта, на одном небольшом выключателе может одновременно находиться до 217 бактерий.
То же самое можно сказать и о дверных ручках — их часто вообще не протирают, несмотря на то, что к ним множество раз прикасаются не самыми чистыми руками.
Пульт от телевизора
Согласно
— И этой информации, пожалуй, достаточно, чтобы не забывать дезинфицировать его регулярно, — отмечает эксперт.
Домашние питомцы и их игрушки
- Если вы обожаете целовать своего пушистого питомца, не забудьте потом умыться, — предупреждает врач. — На мордочке у кошки и собаки может быть немало возбудителей опасных болезней. Это же относится к их игрушкам, мискам с едой и туалетам. При взаимодействии с ними стоит соблюдать гигиену и обязательно мыть руки с мылом.
Так, одно из самых опасных паразитарных заболеваний, которым можно заразиться от домашних животных, — токсоплазмоз. Он опасен для жизни людей со слабой иммунной системой, а если женщина впервые заражается во время беременности, это может нанести вред плоду, особенно страдают глаза и нервная система.