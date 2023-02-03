Обувь

Еще одно предупреждение эксперта — про обувь. Уличную надо оставлять исключительно у входа, не таская в дом грязь и бактерии. И ни в коем случае не стоит разгуливать в домашних тапочках по общественным лестницам. По словам эксперта, было обнаружено, что 45 % уличной обуви содержат бактерию Clostridioides difficile, которая может вызывать желудочно-кишечные симптомы и колит.

— Даже если вы уверены, что ваша обувь, в которой вы бываете за пределами квартиры, чистая, всегда снимайте ее сразу у входной двери и не разгуливайте в ней по дому, — сказал Джордан Хаворт.

Салфетки для уборки на кухне

Хаворт назвал кухонные губки и салфетки для уборки «одними из самых загрязненных вещей в вашем доме» — в основном из-за того, что люди используют одну и ту же тряпку для разных поверхностей, а затем оставляют ее мокрой в раковине.

— Регулярно прополаскивайте тряпки для стола в горячей воде и сушите в расправленном виде, а лучше — прокипятите их несколько минут, — сказал он.

Кофеварка

Кофеварки могут быть «рассадниками» бактерий и плесени, предупреждает эксперт. Микробы скрываются в баке, шлангах и соплах кофеварок, а потом попадают и в сам напиток.