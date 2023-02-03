Кардиолог ФМБА Миронова объяснила, что делать, если внезапно закололо сердце

Если «сердце колет, как иголкой», то первая мысль — это явно проблемы с «мотором», пора к кардиологу, провериться. На самом деле, причины появления такого симптома могут быть и не связаны с работой сердца, а говорят о других патологиях.

Как же разобраться, что болит на самом деле, и что делать, чем помочь себе, если резко закололо сердце?