Кардиолог ФМБА Миронова объяснила, что делать, если внезапно закололо сердце
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Если «сердце колет, как иголкой», то первая мысль — это явно проблемы с «мотором», пора к кардиологу, провериться. На самом деле, причины появления такого симптома могут быть и не связаны с работой сердца, а говорят о других патологиях.

Как же разобраться, что болит на самом деле, и что делать, чем помочь себе, если резко закололо сердце?

Екатерина Миронова
медицина

врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук

Колет сердце — причины

- Покалывания в области сердца — весьма распространенный симптом, но неспецифичный для сердечно-сосудистой патологии, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Екатерина Миронова. — Довольно часто такое состояние возникает при расстройствах нервной системы, поражениях костно-мышечного аппарата, болезнях верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Также покалывания в области сердца нередко появляются в период психоэмоционального перенапряжения, уточняет врач.

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Что делать, если колет сердце

- При внезапно возникнувшей колющей боли в области сердца в первую очередь надо постараться успокоиться, не поддаваться панике и принять сидячее или полулежачее положение, — разъясняет кардиолог Екатерина Миронова. — Важно обеспечить свободный доступ кислорода. Для этого необходимо открыть окно и освободиться от сдавливающих элементов одежды — снять ремень, расстегнуть рубашку. Также в течение нескольких минут следует сконцентрироваться на своем дыхании, необходимо медленно делать глубокий вдох носом, а затем плавный выдох через рот.

Также для уменьшения интенсивности боли можно выпить любой обезболивающий препарат, уточняет врач. И по возможности — измерить давление и пульс.

- При высоком, непривычно низком давлении или учащенном пульсе следует обратиться за медицинской помощью. Самостоятельный прием препаратов может быть опасным, - предупреждает кардиолог.

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Как именно болит в области сердца? Это важно

- Характер боли в области сердца зависит от заболевания, которое спровоцировало симптом, — объясняет Екатерина Миронова.

  • Колющая боль наблюдается при межреберной невралгии, психогенных болях в груди, перикардите, патологии костно-мышечной системы.

  • Давящая, сжимающая боль за грудиной, которая усиливается при физической нагрузке и быстро (в течение 5-10 минут) проходит в покое или после приема нитроглицерина, характерна для стенокардии.

  • Острая боль давящего характера может быть признаком инфаркта миокарда, расслоения аорты.

  • Если боль сопровождается внезапно возникшей одышкой, можно заподозрить тромбоэмболию легочной артерии, спонтанный пневмоторакс.

  • Также важно исключать патологию желудка и пищевода.

— При возникновении болевых ощущений в области сердца, особенно в случае, если симптомы беспокоят регулярно, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту и пройти обследование, - рекомендует Екатерина Миронова. - Понадобится сделать электрокардиографию, УЗИ сердца, рентгенограмму грудной клетки, сдать анализ крови (особое внимание уделяется уровню лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ, уровню холестерина и глюкозы).

Если исследования не выявят отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, то пациенту порекомендуют пройти дополнительные обследования, объем которых будет определен специалистом после осмотра, уточняет доктор.

Анна Майская