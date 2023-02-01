8 правил, как провести вечер после работы, чтобы почувствовать себя счастливым

Создайте свой личный распорядок вечера

— Надо четко понимать, что именно вам нужно и что хочется после окончания рабочего дня, — говорит психотерапевт Норин Икбал. — Кому-то — общения, другим — тишины. Настроиться на свои потребности можно, просто прислушиваясь к своему телу, ведя дневник или посещая терапию.

Продумайте свой собственный распорядок вечера, включающий все то, что радует и приносит удовольствие именно вам, — например, зажгите свечи, приготовьте вкусное блюдо, примите ванну.

Обязательно двигайтесь

Если у вас сидячая работа, худший вариант — добраться до дома и лечь на диван. Наутро вы точно не почувствуете себя отдохнувшим.

— Даже небольшая физическая нагрузка очень взбодрит после рабочего дня, придаст сил и энергии, поднимет настроение, — считает психотерапевт Мередит Ван Несс. — Пройдитесь пешком или сделайте небольшой комплекс упражнений дома, растяжку, устройте онлайн-тренировку, да хоть помашите веником или шваброй ради хоть какой-то активности. Лучше это сделать сразу после окончания рабочего дня. Чем ближе к ночи, тем меньше вероятность, что вы пойдете на прогулку или займетесь фитнесом.

Включите любимую музыку

— Многие забывают, как может расслаблять и придавать сил музыка, как она способна вывести из состояния нервного напряжения, — говорит психолог. Одним помогает расслабиться классическая музыка, другим — звуки природы, третьим — ритмичная танцевальная мелодия.

Так что выбор зависит от вас — хорошо бы иметь под рукой уже готовый плейлист. Это поможет вам расслабиться и подаст знак вашему мозгу, что вы не в рабочем режиме.

Отключите рабочие чаты

— Если у вас такая работа, которая никогда не заканчивается, то без определенных усилий вы не сможете от нее отключиться, — говорит Джой Киш. — Заставляйте себя оставлять мобильный телефон за условной дверью своего дома. Можно ставить его на зарядку в другой комнате, как и ноутбук, чтобы он не попадался постоянно под руку.

Убирайте подальше и пульты от телевизора, советует психолог.