Проговорить все, что наболело

— Важно, чтобы тот человек, чье доверие было разрушено, мог полностью выразить свои эмоции, — говорит психолог. — Будьте готовы, что если вы подорвали чье-то доверие, то на вас свалится огромный эмоциональный поток. Будьте готовы это выдержать, утешить человека, без обвинений и нападок в его сторону.



Что нельзя говорить:

«Ну вот, опять ты ревешь/кричишь. Лучше б ничего не рассказывал/а тебе!»



Что надо говорить:

«Понимаю, это тяжело эмоционально. Но я буду рядом, сколько потребуется, и приму любые твои эмоции».

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