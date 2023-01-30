Так случается, что из-за ошибки или по глупости один человек подводит и очень обижает другого. Иногда инцидент забывается, а чаще из-за предательства верить близкому больше не получается. Но восстановить доверие, что бы ни произошло ранее, вполне реально.
Есть только одно важное условие: проблему должны признать оба и сделать все, чтобы ее решить. Так считает психолог Виктория Дмитриева. Она
Признать ответственность
— Тот человек, который послужил причиной утраты доверия, обязательно должен взять на себя ответственность полностью, а не сваливать ее на других. То есть, раскаиваясь, он не должен говорить: «Ну а ты на других посмотри! Меня вообще спровоцировали». Это не послужит восстановлению доверия, — говорит Виктория Дмитриева.
Что нельзя говорить:
«Да другие еще хуже поступают! Зато я честный! И вообще меня спровоцировали!»
Что надо говорить:
«Я понимаю, что подорвал/а твое доверие. Мне не стоило так поступать.
Я сделаю все, чтобы такого больше никогда не было».
Проговорить все, что наболело
— Важно, чтобы тот человек, чье доверие было разрушено, мог полностью выразить свои эмоции, — говорит психолог. — Будьте готовы, что если вы подорвали чье-то доверие, то на вас свалится огромный эмоциональный поток. Будьте готовы это выдержать, утешить человека, без обвинений и нападок в его сторону.
Что нельзя говорить:
«Ну вот, опять ты ревешь/кричишь. Лучше б ничего не рассказывал/а тебе!»
Что надо говорить:
«Понимаю, это тяжело эмоционально. Но я буду рядом, сколько потребуется, и приму любые твои эмоции».
Ответить на все вопросы
— Чтобы восстановить доверие, нужно обязательно дать человеку, которого подвели, больше доступа к себе и информации, — отмечает Виктория Дмитриева. — То есть отвечать на любые вопросы, не скатываясь в безнадежное: «Зачем тебе знать эти нюансы? От этого только больнее!» или «Давай забудем это как страшный сон и не будем обсуждать». Нет! Надо обсуждать, надо отвечать даже на глупые вопросы, отвечать откровенно и искренне. Более того, нужно дать доступ к телефону, к соцсетям и так далее. Дать все прочитать, если человек этого хочет. Не бойтесь, он не будет потом это делать постоянно, в какой-то момент доверие восстановится, и потребность уйдет.
Что нельзя говорить:
«Давай забудем об этом, как о страшном сне. Зачем тебе это, только больнее будет».
Что надо говорить:
«Я готов/а ответить на любой твой вопрос откровенно. Если нужно — можешь взять доступ к моей переписке, мне нечего от тебя скрывать».
Не заигрывайтесь в «обвиняемого и обвинителя»
— Да, человек виноват, но все же не стоит всю жизнь его тюкать, — рекомендует психолог. — Более того, цените усилия по восстановлению доверия с вами. И пусть он ценит ваши усилия, чтобы принять его поступки. Благодарите друг друга за каждый шаг, который вы делаете к восстановлению доверия.
Дайте ситуации время!
— Разрушенное доверие не восстановить за один день. Иногда оно не восстанавливается и за месяц. Но это абсолютно точно возможно, — уверена Виктория Дмитриева. — Причем при правильных усилиях с обеих сторон отношения ПОСЛЕ даже могут стать лучше, чем ДО.