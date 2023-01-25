Несмотря на яркость, решительность и активность современных женщин, в романтических делах все равно важно соблюдать некоторые правила, чтобы не оттолкнуть мужчину. Если вы, конечно, действительно хотите его заинтересовать.
Психолог-сексолог
— Мужчина доминант по своей натуре и природе. Проявление инициативы возможно, но мягко, без давления. Вы создаете течение для возможного путешествия, а как будете плыть, с какой скоростью и на чем — оставьте это мужчине, — советует психолог-сексолог Анастасия Панова.
Чтобы мужчина чувствовал себя комфортно рядом с женщиной, психолог рекомендует не забывать при знакомстве о 3 простых правилах.
1. Будьте искренней и честной
Мужчина считывает женское состояние. И если вы позиционируете себя как настоящая леди, важно действительно так себя и ощущать. Любая напускная маска будет считана мужчиной, и знакомство не задастся.
2. Проявляйте уважение
Не раздавайте советы, а рекомендации — только по запросу. Если мужчине важно ваше мнение или помощь, он об этом попросит. Начинать знакомство с советов по улучшению его работы или спасения мужчины — не лучшая идея. Вы сразу ставите его в неловкое положение.
3. Используйте правило интереса
Для начала знакомства большую роль играют правильно выбранное место и антураж.
— Самый лучший и легкий способ завязать знакомство вживую — проявить искренний интерес к партнеру. Если для вас важно, чтобы мужчина, как и вы, любил читать книги, можно познакомиться в книжном магазине, на выставке или в онлайн-формате — например при обсуждении прочитанного произведения, — объясняет Анастасия Панова.
Для примера сценарии знакомства могут быть следующими:
Сценарий рыцаря. Вы просите помощи. Открыто смотрите в глаза, легко улыбаетесь: «Помогите, пожалуйста, достать мне вот тот томик Бродского! О, благодарю. А вы что предпочитаете читать?»
Обсуждение текущего момента. Представим встречу в галерее. «Доброго дня. Я вижу вас, как и меня, привлекает эта картина. Поделитесь, чем она вам откликается?»
— Правило интереса работает везде. Главное — быть собой и на встречные вопросы отвечать искренне и честно, — заключает психолог.
Сначала изучите, потом пишите
При знакомствах в Интернете, которые давно уже используются для поиска пары, действуют несколько иные правила. Чтобы составить верное сообщение объекту своего интереса, психолог-сексолог для начала советует изучить его профиль. И не только фотографии.
— Изучите текст и описание, которое человек дал сам о себе. Интернет-знакомства проще всего заводить с общей темы. Если вы, например, посещаете один форум по кулинарии, разумно обсудить рецепт. Если же речь идет о сайте знакомств, можно начать с вопроса, касающегося описания профиля: «Добрый день, я заметила, что твое хобби — скачки. Ты предпочитаешь их смотреть или сам умеешь кататься верхом на лошади?» — говорит эксперт.