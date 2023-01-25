— Мужчина доминант по своей натуре и природе. Проявление инициативы возможно, но мягко, без давления. Вы создаете течение для возможного путешествия, а как будете плыть, с какой скоростью и на чем — оставьте это мужчине, — советует психолог-сексолог Анастасия Панова.

Чтобы мужчина чувствовал себя комфортно рядом с женщиной, психолог рекомендует не забывать при знакомстве о 3 простых правилах.

1. Будьте искренней и честной

Мужчина считывает женское состояние. И если вы позиционируете себя как настоящая леди, важно действительно так себя и ощущать. Любая напускная маска будет считана мужчиной, и знакомство не задастся.

2. Проявляйте уважение

Не раздавайте советы, а рекомендации — только по запросу. Если мужчине важно ваше мнение или помощь, он об этом попросит. Начинать знакомство с советов по улучшению его работы или спасения мужчины — не лучшая идея. Вы сразу ставите его в неловкое положение.

3. Используйте правило интереса

Для начала знакомства большую роль играют правильно выбранное место и антураж.

— Самый лучший и легкий способ завязать знакомство вживую — проявить искренний интерес к партнеру . Если для вас важно, чтобы мужчина, как и вы, любил читать книги, можно познакомиться в книжном магазине, на выставке или в онлайн-формате — например при обсуждении прочитанного произведения, — объясняет Анастасия Панова.

Для примера сценарии знакомства могут быть следующими:

Сценарий рыцаря . Вы просите помощи. Открыто смотрите в глаза, легко улыбаетесь: «Помогите, пожалуйста, достать мне вот тот томик Бродского! О, благодарю. А вы что предпочитаете читать?»

Обсуждение текущего момента. Представим встречу в галерее. «Доброго дня. Я вижу вас, как и меня, привлекает эта картина. Поделитесь, чем она вам откликается?»

— Правило интереса работает везде. Главное — быть собой и на встречные вопросы отвечать искренне и честно, — заключает психолог.