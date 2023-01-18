Как рассказала клинический психолог Юлия Кузнецова, в психологии под истеричностью понимается определенный склад характера или набор черт личности, которые определяют особенности поведения. Главной чертой «истерички» и в более привычном, и в психологическом понимании считается стремление привлечь к себе всеобщее внимание.
Клинический психолог онлайн-платформы «Грань.рф»
— Это далеко не всегда плохо: часто таким людям легче налаживать социальные связи, им проще даются публичные выступления и так далее. Поведение таких людей чем-то похоже на актерскую игру, — уточнила Юлия Кузнецова.
Есть и другие признаки, характерные для женщины-истерички. Специалист перечислила основные:
привлекательный внешний вид, стремление ухаживать за собой;
бурное выражение эмоций, особенно на публике;
экспрессивная, выразительная речь, с запоминающейся интонацией;
любовь к вниманию, кокетство;
влюбчивость;
некоторая инфантильность, стремление перекладывать ответственность на окружающих;
способность манипулировать другими;
предпочтение творческой деятельности.
Главная драма истерички
— Наша личность формируется с детства, и истероидность — не исключение. По мнению психоаналитиков, которые впервые выделили такой тип характера, причина его формирования кроется в сложности взаимоотношений между родителями и дочерью: ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно соперничать за внимание отца с матерью, чтобы получить подтверждение любви. В этом кроется главная драма истерички: чтобы тебя любили и принимали, обязательно нужно вести себя соответствующим образом, привлекая внимание, — объяснила психолог.
Другое дело, если обычно спокойная женщина начинает срываться на всех подряд, включая своего партнера, и стремится всецело завладеть его вниманием. По словам специалиста, это может сигнализировать о скрытых неразрешенных проблемах. Например, усталости от бесконечного груза ответственности, неразрешенных конфликтах с партнером, когда договоренности систематически не соблюдаются.
Как ужиться с истеричкой
Как говорит психолог, это не проблема — в целом истерички сами по себе обычно довольно приятные люди, потому что умеют быть привлекательными для окружающих. За исключением ситуаций со скандалами.
— В этом случае, чтобы прекратить «истерику», достаточно просто удалить публику, взять паузу, чтобы всем успокоиться, и только после этого садиться за стол переговоров. При этом тотальное игнорирование тоже неэффективная стратегия. Любому человеку важно чувствовать себя услышанным и быть понятым. Поэтому обсудить накопившиеся обиды в спокойной обстановке все равно необходимо, — заключает наш эксперт.
Если хотите узнать, есть ли у вас черты истерички, ответьте честно на 10 вопросов этого теста.