Как ужиться с истеричкой

Как говорит психолог, это не проблема — в целом истерички сами по себе обычно довольно приятные люди, потому что умеют быть привлекательными для окружающих. За исключением ситуаций со скандалами.

— В этом случае, чтобы прекратить «истерику», достаточно просто удалить публику, взять паузу, чтобы всем успокоиться, и только после этого садиться за стол переговоров. При этом тотальное игнорирование тоже неэффективная стратегия. Любому человеку важно чувствовать себя услышанным и быть понятым. Поэтому обсудить накопившиеся обиды в спокойной обстановке все равно необходимо, — заключает наш эксперт.

Если хотите узнать, есть ли у вас черты истерички, ответьте честно на 10 вопросов этого теста.