как понять, что вы настоящая истеричка
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Как рассказала клинический психолог Юлия Кузнецова, в психологии под истеричностью понимается определенный склад характера или набор черт личности, которые определяют особенности поведения. Главной чертой «истерички» и в более привычном, и в психологическом понимании считается стремление привлечь к себе всеобщее внимание.

Юлия Кузнецова
Юлия Кузнецова
Психология

Клинический психолог онлайн-платформы «Грань.рф»

— Это далеко не всегда плохо: часто таким людям легче налаживать социальные связи, им проще даются публичные выступления и так далее. Поведение таких людей чем-то похоже на актерскую игру, — уточнила Юлия Кузнецова.

Есть и другие признаки, характерные для женщины-истерички. Специалист перечислила основные:

  1. привлекательный внешний вид, стремление ухаживать за собой;

  2. бурное выражение эмоций, особенно на публике;

  3. экспрессивная, выразительная речь, с запоминающейся интонацией;

  4. любовь к вниманию, кокетство;

  5. влюбчивость;

  6. некоторая инфантильность, стремление перекладывать ответственность на окружающих;

  7. способность манипулировать другими;

  8. предпочтение творческой деятельности.

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Главная драма истерички

— Наша личность формируется с детства, и истероидность — не исключение. По мнению психоаналитиков, которые впервые выделили такой тип характера, причина его формирования кроется в сложности взаимоотношений между родителями и дочерью: ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно соперничать за внимание отца с матерью, чтобы получить подтверждение любви. В этом кроется главная драма истерички: чтобы тебя любили и принимали, обязательно нужно вести себя соответствующим образом, привлекая внимание, — объяснила психолог. 

Другое дело, если обычно спокойная женщина начинает срываться на всех подряд, включая своего партнера, и стремится всецело завладеть его вниманием. По словам специалиста, это может сигнализировать о скрытых неразрешенных проблемах. Например, усталости от бесконечного груза ответственности, неразрешенных конфликтах с партнером, когда договоренности систематически не соблюдаются.

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Как ужиться с истеричкой

Как говорит психолог, это не проблема — в целом истерички сами по себе обычно довольно приятные люди, потому что умеют быть привлекательными для окружающих. За исключением ситуаций со скандалами.

— В этом случае, чтобы прекратить «истерику», достаточно просто удалить публику, взять паузу, чтобы всем успокоиться, и только после этого садиться за стол переговоров. При этом тотальное игнорирование тоже неэффективная стратегия. Любому человеку важно чувствовать себя услышанным и быть понятым. Поэтому обсудить накопившиеся обиды в спокойной обстановке все равно необходимо, — заключает наш эксперт.

Если хотите узнать, есть ли у вас черты истерички, ответьте честно на 10 вопросов этого теста.

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Насколько вы истеричка?
как понять. что вы истеричка
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Анастасия Романова