Уверенный в себе человек прекрасно знает: он далеко неидеален, но это не трагедия и не катастрофа. Здоровая самооценка помогает избавиться от страха перед ошибками, позволяет разрешить себе определенные слабости и не требовать невозможного.

Кроме того, на человека со здоровой самооценкой просто не работают манипуляции стыдом. Ему нет никакого смысла внушать что-то вроде «Как ты мог так поступить, у меня из-за тебя кровью сердце обливается!», нет никакого смысла сравнивать его с сыном маминой подруги. Кстати, уверенные люди также не страдают любовью к сравнениям — им все равно, больше или меньше они зарабатывают своего соседа.

Еще такой человек привык поддерживать себя и уважать, а не думать «вот же я дурак, как так можно было ошибиться».

Если вы нашли у себя не все привычки, значит, над вашей самооценкой еще стоит поработать.