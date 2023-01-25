Неуверенность в себе и низкая самооценка могут мешать в жизни гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Очень сложно иметь крепкое ментальное здоровье, выстраивать отношения с людьми и добиваться поставленных целей, если мы не в ладах с собой.
Психолог Михаил Лабковский в своем
Как отмечает специалист, человек с адекватной самооценкой не пытается читать мысли окружающих, не додумывает за них, не ищет скрытые смыслы и намеки в чужих словах.
Кроме того, люди, которые уверены в себе, не страдают от чувства вины и не мучаются годами из-за того, что поступили неправильно. Если совершил ошибку, — просишь прощения, исправляешь то, что можешь исправить, и просто идешь дальше. Посыпать голову пеплом, тем более долгое время, не имеет никакого практического смысла.
Уверенный в себе человек прекрасно знает: он далеко неидеален, но это не трагедия и не катастрофа. Здоровая самооценка помогает избавиться от страха перед ошибками, позволяет разрешить себе определенные слабости и не требовать невозможного.
Кроме того, на человека со здоровой самооценкой просто не работают манипуляции стыдом. Ему нет никакого смысла внушать что-то вроде «Как ты мог так поступить, у меня из-за тебя кровью сердце обливается!», нет никакого смысла сравнивать его с сыном маминой подруги. Кстати, уверенные люди также не страдают любовью к сравнениям — им все равно, больше или меньше они зарабатывают своего соседа.
Еще такой человек привык поддерживать себя и уважать, а не думать «вот же я дурак, как так можно было ошибиться».
Если вы нашли у себя не все привычки, значит, над вашей самооценкой еще стоит поработать.
Кстати
Многим людям тяжело принять свою внешность. Им кажется, что полюбить себя они смогут только после того, как похудеют, уменьшат нос, отрастят длинные волосы… О том, что на самом деле может помочь вам полюбить свой внешний облик, можно прочитать ЗДЕСЬ.