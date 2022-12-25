Психолог Смольная перечислила 4 способа полюбить свою внешность и перестать искать недостатки

Принятие себя — это популярная тема, которая только кажется простой, а на практике можно споткнуться о подводные камни. Оказывается, что принимать себя сложно. Особенно сложно делать это каждый день, с макияжем и без макияжа, в хорошем настроении и в плохом настроении.

Однако тема действительно важная и относится к позитивной психотерапии, когда через разрешение внутренних конфликтов (то есть конфликтов с самим собой), человек избавляется от лишних ограничений и снижает уровень внутреннего напряжения. Непринятие себя — это всегда напряжение. Попытка соответствовать надиктованным стандартам красоты становится недосягаемой целью, а иногда и целой миссией.

Рекламные образы, красивые модели, модные блогеры ежедневно повышают планку соответствия, и человек по ту сторону экрана начинает критиковать себя, пытаясь соответствовать этим негласным стандартам. Чаще всего это приводит к росту тревожности, повышению внутреннего напряжения и постепенно формирующемуся чувству глубокого непринятия себя.

Здесь важно помнить, что образец для подражания — это неплохо. Плохо становится тогда, когда человек жертвует своей уникальностью в попытках добиться соответствия идеалу. И важно задавать себе вопросы: «Почему я считаю, что это красиво?» или «А буду ли я счастлив, если стану похожим на него или на нее?», а может быть, «А могу ли я принять себя и испытывать радость от того, что я уникален?»