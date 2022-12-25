Психолог Смольная перечислила 4 способа полюбить свою внешность и перестать искать недостатки

«Идеальных людей не бывает», «Каждый красив по-своему», «Люби себя таким, какой ты есть» — все эти лозунги в последнее время звучат со всех сторон. Здорово, что бережное отношение к себе входит в моду. Однако признаемся честно: очень мало на свете есть людей, абсолютно довольных своей внешностью. И как же тут полюбить себя, когда видишь столько недостатков в зеркале? Разбираемся вместе со специалистами.
Клинический психолог, гипнотерапевт, мастер НЛП
Абсолютное большинство девочек, девушек и женщин недовольны своей внешностью. Это грустно, но факт… Слишком толстая, слишком тощая, слишком плоская, слишком НЕИДЕАЛЬНАЯ.
А какой он, этот идеал? Кто его придумал? Может быть, идеал — это 18-летняя модель, украшающая своим кукольным личиком обложку журнала? Или, может быть, чемпионка фитнес-бикини на пике соревновательной формы со стальным прессом и еще более стальными ягодицами?
Информационное поле, нас окружающее, пестрит прокачанными попами, плоскими животами, бесконечными ногами. И что остается делать? Смотреть и плакать? Засыпать с мыслью «мне никогда не быть ТАКОЙ»?
Минуточку! А зачем вам быть ТАКОЙ? Вы — это вы. Особенная, красивая, не похожая ни на кого, единственная во всем мире.
Подойдите к зеркалу прямо сейчас, улыбнитесь, расправьте плечи… Найдите в себе минимум 3 положительных качества или «изюминки» — красивые глаза, нежные руки, ослепительная улыбка, родинка на щеке, талия… да все, что угодно.
Теперь скажите честно: вам мешает дряблый живот, широкие бедра, лишний вес или что-то другое «неидеальное»? Если ответ «ДА», не надо плакать и жалеть себя. Есть проблема — найдется и решение.
Хотите сбросить вес — сбросьте его! Не знаете как? Начните с малого. Да хоть с поискового запроса в «Гугле» «с чего начать». Главное, начните! Мечты воплощаются в жизнь через действие. Только так — и никак иначе.
Советы в духе «просто полюби себя», увы, не работают. Невозможно просто так взять и полюбить себя, когда тебе неприятно видеть свое отражение в зеркале. Непринятие, осуждение, стыд, отвращение не трансформируются в любовь по щелчку пальцев. Однако любовь к себе можно взрастить. Не вот так сразу, а постепенно, маленькими шагами:
Научитесь смотреть на себя в зеркало без осуждения и неприязни. Отключите «взгляд критика» и попробуйте войти в роль «нейтрального наблюдателя». Разглядывайте себя, замечайте детали, наблюдайте.
Освоив «взгляд наблюдателя», попробуйте научиться смотреть на себя «любящими глазами». Воспринимайте это как упражнение или игру. Чтобы понять и почувствовать, что значит «смотреть на себя любящими глазами», введите в поисковике запрос «самые милые детеныши зверей» или «милые фото младенцев/котят/щенят». Начните разглядывать картинки и обратите внимание на свой взгляд. Почувствуйте его на уровне тела. Затем подойдите к зеркалу и попробуйте в течение нескольких минут смотреть на себя точно таким же взглядом.
Каждый день делайте себе комплименты — минимум 5! Причем это должны быть комплименты именно вашей внешности и вашему образу. Минимум абстракции, максимум конкретики. Принимайте с благодарностью комплименты других людей (не «ой, ну что ты…», а «благодарю, мне очень приятно»). Делайте комплименты другим людям (знакомым и незнакомым).
Танцуйте! Уединитесь, спрячьтесь от посторонних глаз, включите любимый трек и танцуйте. Не пытайтесь изображать какие-то танцевальные па, не пытайтесь выглядеть эстетично — танцуйте себя и свои чувства. Не думайте о том, как вы при этом выглядите со стороны. Просто доверьтесь своему телу, отпустите контроль и танцуйте.
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике.
Принятие себя — это популярная тема, которая только кажется простой, а на практике можно споткнуться о подводные камни. Оказывается, что принимать себя сложно. Особенно сложно делать это каждый день, с макияжем и без макияжа, в хорошем настроении и в плохом настроении.
Однако тема действительно важная и относится к позитивной психотерапии, когда через разрешение внутренних конфликтов (то есть конфликтов с самим собой), человек избавляется от лишних ограничений и снижает уровень внутреннего напряжения. Непринятие себя — это всегда напряжение. Попытка соответствовать надиктованным стандартам красоты становится недосягаемой целью, а иногда и целой миссией.
Рекламные образы, красивые модели, модные блогеры ежедневно повышают планку соответствия, и человек по ту сторону экрана начинает критиковать себя, пытаясь соответствовать этим негласным стандартам. Чаще всего это приводит к росту тревожности, повышению внутреннего напряжения и постепенно формирующемуся чувству глубокого непринятия себя.
Здесь важно помнить, что образец для подражания — это неплохо. Плохо становится тогда, когда человек жертвует своей уникальностью в попытках добиться соответствия идеалу. И важно задавать себе вопросы: «Почему я считаю, что это красиво?» или «А буду ли я счастлив, если стану похожим на него или на нее?», а может быть, «А могу ли я принять себя и испытывать радость от того, что я уникален?»
Также следует отметить, что непринятие своей внешности часто связано с отрицанием себя, подавлением своих собственных эмоций и проявлением «нелюбви» к себе.
Нелюбовь к себе проявляется в мелких деталях — работа до последнего, отсутствие отдыха, отсутствие дисциплины и заботы о себе. Если человек не любит себя, он пытается найти внешние соответствия с идеалом, чтобы восполнить внутренний дефицит.
Чтобы помочь себе, нужно начать также с маленьких шагов. Например, с комплиментов себе перед зеркалом или просто фразы, которую можно время от времени повторять про себя: «Я себя люблю».
Но, разумеется, лучший результат дает работа со специалистом (особенно при наличии детских травм и негативного детского опыта в целом) и овладение навыками управления эмоциональным интеллектом. Принятие и любовь к себе — это твердая внутренняя опора здоровой и неуязвимой личности!