Оксфордский словарь назвал словом года-2022 сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), сообщила пресс-служба издательства Оксфордского университета.
Что означает это выражение, какие люди обычно включают «режим гоблина», надо ли с ними как-то бороться или как-то их спасать, объяснил профессор психологии.
доктор психологических наук, профессор
«Мне пофиг на все»
— «Режим гоблина» — это отрицание общественной морали, норм, ожиданий, обязанностей, всего, что связано с обществом, нежелание жить по законам системы, быть ее частью, — разъясняет «Доктору Питеру» психолог, профессор Александр Клочков. — Это состояние часто свойственно молодежи. Во взрослом возрасте «режим гоблина» может включить человек, который понимает, что не может справиться с системой, но жить в этой системе не хочет — и делает это вполне осознанно. Он живет только для себя с девизом: «Мне пофиг на все!», отрицая мораль и ценности общества.
К слову, люди в «режиме гоблина» часто не ухаживают за собой, они неопрятны, не поддерживают порядок дома, никуда особенно не выходят, ни с кем не общаются, не работают, ленятся и часто проявляют жадность.
Хорошо забытое старое
Похожая система ценностей была у хиппи, уточняет эксперт.
— В «режиме гоблина» вместо путешествий и попрошайничества, как это было у хиппи, человеку все лениво и ничего не хочется, а на первый план выходит «компьютерная тема», уход с головой в игры, — рассказывает психолог.
К слову, активизация «режима гоблина» может быть связана с обрушившейся на мир пандемией коронавируса и изоляцией.
— На самом деле, все новое — это хорошо забытое старое, — говорит психолог Александр Клочков. — Хиппи вы давно видели? А они есть — это как раз те, кто живет в «режиме гоблина». Термин это, конечно, американский, но и у нас есть свои аналоги — например, пофигизм и анархия, да и бомжи — это те же самые хиппи и «гоблины». И они были раньше — и есть сейчас. В Петербурге в каждой 5-7-й семье есть такие взрослые, которые целыми днями сидят дома, не работают, играют в компьютер и говорят: «Жизнь — полная фигня, я ничего делать не буду!»
Надо ли «спасать» «гоблина»
Психолог отмечает, что к нему на прием регулярно приходят женщины, которые не знают, что делать со своими взрослыми детьми. Они окончили школу, отучились в вузах и теперь ничего в жизни им не надо.
— В чем социальная опасность такого человека? — задает вопрос психолог. — В том, что он не моется? Играет в компьютер?.. Если его это устраивает — ничего с ним делать не нужно! Лечить это не надо — такой человек ни для кого не представляет опасности, никому не приносит вреда. Это — не болезнь, не патология, это просто отношение к жизни. Человеку не нравятся законы общества, он их отрицает. И если человек не просит о помощи — помогать ему не надо. Пусть он живет, как хочет, дайте ему право на это. Свобода воли священна!
Не мешать или не помогать?
Другое дело, что многие близкие, которые живут рядом с человеком, включившим «режим гоблина», дают ему возможность жить так, как он хочет — кормят, дают деньги, покупают одежду…
— Вы можете перестать ему помогать, чтобы он не имел средств для жизни, и тогда он изменит свою модель поведения, если, конечно, вы этого хотите, — говорит Александр Клочков. — И в этом случае самый лучший мотиватор — это голод. Перестанете кормить — «режим гоблина» тут же закончится. Тут же человек вернется в рамки общества — начнет и ухаживать за собой, и пойдет на работу, чтобы купить еды, и вся социальность вернется обратно.