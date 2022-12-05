Хорошо забытое старое

Похожая система ценностей была у хиппи, уточняет эксперт.

— В «режиме гоблина» вместо путешествий и попрошайничества, как это было у хиппи, человеку все лениво и ничего не хочется, а на первый план выходит «компьютерная тема», уход с головой в игры, — рассказывает психолог.

К слову, активизация «режима гоблина» может быть связана с обрушившейся на мир пандемией коронавируса и изоляцией.