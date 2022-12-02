Непереносимость горького — залог долголетия?

По словам ведущих программы, люди, у которых есть генетически обусловленная непереносимость горьких продуктов, живут дольше. Это, к примеру, показало одно из исследований в Италии, где проводили осмотр долгожителей — людей в возрасте 100 лет и более.

— Среди них был чрезвычайно высок процент тех, у кого была непереносимость горького. Также оказалось, что люди с высокой чувствительностью к горечи лучше переносят и реже болеют ринофарингитами, ОРВИ . Это связано с тем, что у них быстрее выделяется оксид азота и радикалы, которые убивают микробы. Вдобавок у таких людей ворсинки в верхних дыхательных путях, которые помогают очищать слизистую в носоглотке, работают более интенсивно, — рассказал Андрей Продеус.

По словам иммунолога, спектр горьких веществ, содержащихся в продуктах, один из самых больших — в нем более 25 групп соединений. К продуктам с горчинкой, к примеру, относятся:

кофе;

чай;

капуста кейл;

брюссельская капуста;

брокколи;

руккола.

При этом иммунолог отметил, что наука не запрещает есть горькое. Ешьте на здоровье — все равно вы много его не съедите из-за слишком большой чувствительности к этому вкусу.

Между тем

По мнению врача-токсиколога Михаила Кутушова, сильная тяга к кофе или обработанному шоколаду может говорит о нехватке вашему организму здоровой «горечи».