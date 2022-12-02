Ощущение вкусов у человека природа создала эволюционно, чтобы он смог выжить. При этом чувствительность к разным вкусам у нас разная. Как рассказала Елена Малышева, ведущая
Ее коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что способность чувствовать горечь в еде исторически давала человеку возможность быстрее чувствовать испорченную пищу и в целом яды, так как большинство из них имеет горький вкус. Причем если в определении разных вкусов участвует почти вся поверхность языка и особенно его боковые поверхности, то «горькие» рецепторы находятся еще и на корне языка.
Педиатр-иммунолог, главный педиатр Детской городской клинической больница №9 им. Сперанского, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей Медицинской школы
— В районе корня языка есть зона, которая дает нам возможность почувствовать горькое. Это еще одна граница чувствительности и защиты — если яд все-таки попал, у человека возникнет рвотный рефлекс, — пояснил врач.
Непереносимость горького — залог долголетия?
По словам ведущих программы, люди, у которых есть генетически обусловленная непереносимость горьких продуктов, живут дольше. Это, к примеру, показало одно из исследований в Италии, где проводили осмотр долгожителей — людей в возрасте 100 лет и более.
— Среди них был чрезвычайно высок процент тех, у кого была непереносимость горького. Также оказалось, что люди с высокой чувствительностью к горечи лучше переносят и реже болеют ринофарингитами, ОРВИ. Это связано с тем, что у них быстрее выделяется оксид азота и радикалы, которые убивают микробы. Вдобавок у таких людей ворсинки в верхних дыхательных путях, которые помогают очищать слизистую в носоглотке, работают более интенсивно, — рассказал Андрей Продеус.
По словам иммунолога, спектр горьких веществ, содержащихся в продуктах, один из самых больших — в нем более 25 групп соединений. К продуктам с горчинкой, к примеру, относятся:
кофе;
чай;
капуста кейл;
брюссельская капуста;
брокколи;
руккола.
При этом иммунолог отметил, что наука не запрещает есть горькое. Ешьте на здоровье — все равно вы много его не съедите из-за слишком большой чувствительности к этому вкусу.
Между тем
По мнению врача-токсиколога Михаила Кутушова, сильная тяга к кофе или обработанному шоколаду может говорит о нехватке вашему организму здоровой «горечи».
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
А горькое, в свою очередь, помогает восстановить работу ЖКТ, наладить отток желчи и стабилизировать работу нервной системы.
Чтобы получать достаточное количество здоровой горечи с пищей, специалист