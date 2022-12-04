Назван неожиданный эффект отказа от кофе на неделю

Нет ничего плохого в привычке начинать свое утро с кофе. Врачи давно говорят о множестве полезных свойств этого напитка. Он действительно бодрит и помогает нашей эндокринной системе высвобождать нейромедиатор глутамат. Благодаря этому кофе помогает лучше учиться и благотворно влияет на нашу способность запоминать новое.

Кроме того, две кружки кофе в день, как выяснили ученые, снижают риск преждевременной смерти. Этот напиток также снижает риск развития рака на 20 %, сахарного диабета и болезни Паркинсона — на 30 %.

Так что для кофеманов есть хорошие новости: нет причин отказываться от кофе навсегда, если у вас нет серьезных противопоказаний. Однако определенно есть повод дать своему организму от этого напитка отдохнуть неделю.