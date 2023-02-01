То же самое происходит и с эгоистами. Если человек упорно отстаивает только свои интересы, если он в упор не видит и не замечает интересов окружающих и никого не слушает, вполне возможно, что на самом деле ему очень плохо — и он сконцентрирован только на своей боли.

А что насчет людей-нарциссов? С ними еще сложнее. У нарцисса вообще нет самооценки. Поэтому они цепляются за мнение других, не могут перестать думать о том, как выглядят в их глазах. Такое поведение, подчеркивает Лабковский, — побочное следствие детских психотравм.

Все это ничего общего не имеет с поведением человека, который по-настоящему себя любит. Такой человек вполне может думать и об интересах других. Он хорошо понимает, чего хочет, он вполне может помогать другим — но при условии, что такая помощь не будет идти вразрез с его ценностями.