Для некоторых людей призывы любить себя и всегда делать только то, что действительно хочется, кажутся неправильными, будто им предлагают стать законченными эгоистами, равнодушными к переживаниям других людей. О том, почему не стоит путать бережное отношение к себе и эгоизм, рассказал в своем
Как поясняет специалист, понятия «здоровый эгоизм» вообще не существует. Если человек может думать исключительно о своих интересах и вообще не замечает чувств и желаний окружающих людей — это тревожный знак. Как правило, такие люди очень страдают глубоко внутри, и они просто не имеют сил и ресурсов обращать внимание на кого-то еще.
Для сравнения можете представить: у вас очень сильно болит живот или зуб, а ваш ребенок просит вас поиграть с ним или побегать. Однако из-за сильной боли вам вообще не до его просьб — вы можете думать только о своих неприятных ощущениях.
То же самое происходит и с эгоистами. Если человек упорно отстаивает только свои интересы, если он в упор не видит и не замечает интересов окружающих и никого не слушает, вполне возможно, что на самом деле ему очень плохо — и он сконцентрирован только на своей боли.
А что насчет людей-нарциссов? С ними еще сложнее. У нарцисса вообще нет самооценки. Поэтому они цепляются за мнение других, не могут перестать думать о том, как выглядят в их глазах. Такое поведение, подчеркивает Лабковский, — побочное следствие детских психотравм.
Все это ничего общего не имеет с поведением человека, который по-настоящему себя любит. Такой человек вполне может думать и об интересах других. Он хорошо понимает, чего хочет, он вполне может помогать другим — но при условии, что такая помощь не будет идти вразрез с его ценностями.
Кроме того, человек, который любит и ценит себя, не пытается всем угодить и казаться хорошим. Ему и в голову не придет добиваться своего с помощью манипуляций.
Поэтому не нужно думать, что призывы любить себя означают попытку всех превратить в законченных эгоистов. Лабковский подчеркивает: в здоровой любви к себе, в адекватной самооценке нет абсолютно ничего плохого. Более того, именно такая любовь превращает нас в людей, способных думать не только о себе, но и о близких.