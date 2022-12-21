Мужчины редко решаются на развод, уходя в никуда. Обычно дело в другой женщине. И ее появление, как правило, сильно отражается на его поведении. Только не всегда такие изменения в муже сразу заметны его второй половинке. Особенно если до этого женщине казалось, что все хорошо, крупных ссор не было, и в целом ничто не предвещало беду.
Как по поведению мужчины, состоящего в браке, понять, что он на грани развода? Клинический психолог Антон Билецкий рассказал о 5 изменениях в его поведении, которые могут красноречиво показать жене, что происходит что-то неладное.
Клинический психолог онлайн-платформы «Грань.рф»
1. Он хуже идет на контакт
Мужчина меньше интересуется вашими делами, стал меньше проводить с вами времени, меньше (или совсем перестал) слушать и участвовать в разговорах. Он не обращает внимание на ваш внешний вид и не замечает изменений в облике.
2. Он стал более раздражительным
Если мужчина без явных на то причин стал огрызаться, язвить в ответ или демонстрирует вспыльчивое поведение по каждой мелочи — будь то бытовая просьба или вопрос, то на это тоже стоит обратить внимание.
3. Он стал меньше проводить время дома
У мужчины появилось новое хобби, он стал чаще задерживаться на работе, увеличилось количество командировок. Звучат фразы «поехал помочь маме/папе/другу/брату», хотя до недавнего времени подобное было ему несвойственно.
4. Он не хочет интима с вами
Секса стало меньше или не стало совсем. Мужчина не проявляет интерес к вам, не целует, не обнимает. Одновременно с этим и не ревнует вас, если, например, раньше был замечен в ревности.
5. Он изменился внешне
Мужчина стал по-другому одеваться. Например, купил элементы гардероба, которых раньше не было. Стал больше уделять внимание гигиене и своему внешнему виду — прическе, интимной стрижке, кремам, лосьонам, маникюру. То есть стал делать все то, чего раньше не делал.
Почему мужчина все-таки решается на развод
Как правило, на этот шаг его подталкивают следующие причины:
Сексуальная неудовлетворенность — это одна из самых частых причин во все времена. Здесь может быть много «подпричин»: притупилась страсть, появились дети, конфликты между супругами, невозможность удовлетворить конкретную сексуальную потребность, психологические травмы одного или обоих партнеров, финансовые проблемы, стресс, возраст.
Беременность любовницы — тоже одна из частых причин ухода супруга из семьи.
Измена со стороны супруги. Мужчины реже женщин остаются в браке после измены второй половинки.
Неготовность строить серьезные, долгосрочные отношения. В последнее время отмечается рост разводов в молодых семьях, что часто связано с психологической незрелостью партнеров.
«Изменения» в супруге. Важно помнить, что личность — это динамическая структура, которая претерпевает возрастные кризисы, взросление и по этим причинам просто меняется. Речь о вкусах, взглядах, мнениях, поведении, мышлении и так далее. И если один из партнеров претерпевает серьезные изменения, а другой меняется, но не сильно, разрыв отношений исключать нельзя.
Как повлиять на ситуацию
По словам Антона Билецкого, что бы ни происходило в отношениях с мужчиной, женщинам важно не забывать о самом простом и действенном инструменте коммуникации — диалоге. Провокации же и манипуляции, по мнению специалиста, плохое решение — они только вредят отношениям и убивают доверие.
— Несмотря на «сильный пол», мужчинам тоже бывает нужна поддержка — например, при кризисе среднего возраста, сложностях на работе. Отношения непросты и хрупки, и поэтому важно учитывать множество факторов и не расценивать все однозначно, — советует психолог.
Что еще может сделать жена, чтобы не доводить дело до развода? Вот 5 советов психолога:
Научитесь слушать и слышать. Этот навык позволит обращать внимание на послания партнера, которые, возможно, не стоит игнорировать или высмеивать.
Научитесь разговаривать. Простое и эффективное умение, но владеют им немногие. Если вам что-то не нравится, молчать — это не лучшее, что можно сделать для взаимопонимания. Говорить — не значит чрезмерно и агрессивно критиковать. Недовольство можно выразить по-разному. Желательно делать это тактично, обращая внимание на то, что вы делаете это из добрых побуждений и на благо супругу и вашим отношениям.
Занимайтесь собой. Проведите «ревизию» себя. Может быть, вы стали реже уделять внимание своему внешнему виду. Фитнес, массаж, косметолог, гардероб, сексуальное белье — все то, что никогда не вредило альянсу между мужчиной и женщиной, а напротив, только укрепляло.
Воспитывайте в себе здравый эгоизм. Попытка угодить во всем своему супругу нередко приводит к «перекосу» в отношениях, где баланс интересов не соблюдается. Помните, что вы отдельная личность и лучше, чем вы сами, никто не сможет удовлетворить ваши потребности.
Не отказывайтесь от помощи психолога или психотерапевта. Если отношения ценны для вас, не стоит опускать руки. Семейное психологическое консультирование или системная семейная психотерапия, а также помощь сексолога — это мощнейшие ресурсы, на которые не могли рассчитывать наши родители и тем более бабушки с дедушками. Обратившись к психологу, вы в разы увеличите шансы сохранить и укрепить союз. Нередко всего одна-единственная консультация у семейного психолога может дать «целительный» эффект. Смысл в том, что, решив пойти к специалисту, партнеры в очередной раз заявляют, что готовы на все ради друг друга.