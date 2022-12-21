1. Он хуже идет на контакт

Мужчина меньше интересуется вашими делами, стал меньше проводить с вами времени, меньше (или совсем перестал) слушать и участвовать в разговорах. Он не обращает внимание на ваш внешний вид и не замечает изменений в облике.

2. Он стал более раздражительным

Если мужчина без явных на то причин стал огрызаться, язвить в ответ или демонстрирует вспыльчивое поведение по каждой мелочи — будь то бытовая просьба или вопрос, то на это тоже стоит обратить внимание.

3. Он стал меньше проводить время дома

У мужчины появилось новое хобби, он стал чаще задерживаться на работе, увеличилось количество командировок. Звучат фразы «поехал помочь маме/папе/другу/брату», хотя до недавнего времени подобное было ему несвойственно.

4. Он не хочет интима с вами

Секса стало меньше или не стало совсем. Мужчина не проявляет интерес к вам, не целует, не обнимает. Одновременно с этим и не ревнует вас, если, например, раньше был замечен в ревности.

5. Он изменился внешне

Мужчина стал по-другому одеваться. Например, купил элементы гардероба, которых раньше не было. Стал больше уделять внимание гигиене и своему внешнему виду — прическе, интимной стрижке, кремам, лосьонам, маникюру. То есть стал делать все то, чего раньше не делал.