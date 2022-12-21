как по поведению мужчины понять, что он собирается развестись
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Мужчины редко решаются на развод, уходя в никуда. Обычно дело в другой женщине. И ее появление, как правило, сильно отражается на его поведении. Только не всегда такие изменения в муже сразу заметны его второй половинке. Особенно если до этого женщине казалось, что все хорошо, крупных ссор не было, и в целом ничто не предвещало беду.

Как по поведению мужчины, состоящего в браке, понять, что он на грани развода? Клинический психолог Антон Билецкий рассказал о 5 изменениях в его поведении, которые могут красноречиво показать жене, что происходит что-то неладное.

Антон Билецкий
Антон Билецкий
Психология

Клинический психолог онлайн-платформы «Грань.рф»

1. Он хуже идет на контакт

Мужчина меньше интересуется вашими делами, стал меньше проводить с вами времени, меньше (или совсем перестал) слушать и участвовать в разговорах. Он не обращает внимание на ваш внешний вид и не замечает изменений в облике.

2. Он стал более раздражительным

Если мужчина без явных на то причин стал огрызаться, язвить в ответ или демонстрирует вспыльчивое поведение по каждой мелочи — будь то бытовая просьба или вопрос, то на это тоже стоит обратить внимание.

3. Он стал меньше проводить время дома

У мужчины появилось новое хобби, он стал чаще задерживаться на работе, увеличилось количество командировок. Звучат фразы «поехал помочь маме/папе/другу/брату», хотя до недавнего времени подобное было ему несвойственно.

4. Он не хочет интима с вами

Секса стало меньше или не стало совсем. Мужчина не проявляет интерес к вам, не целует, не обнимает. Одновременно с этим и не ревнует вас, если, например, раньше был замечен в ревности.

5. Он изменился внешне

Мужчина стал по-другому одеваться. Например, купил элементы гардероба, которых раньше не было. Стал больше уделять внимание гигиене и своему внешнему виду — прическе, интимной стрижке, кремам, лосьонам, маникюру. То есть стал делать все то, чего раньше не делал.

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Почему мужчина все-таки решается на развод

Как правило, на этот шаг его подталкивают следующие причины:

  1. Сексуальная неудовлетворенность — это одна из самых частых причин во все времена. Здесь может быть много «подпричин»: притупилась страсть, появились дети, конфликты между супругами, невозможность удовлетворить конкретную сексуальную потребность, психологические травмы одного или обоих партнеров, финансовые проблемы, стресс, возраст.

  2. Беременность любовницы — тоже одна из частых причин ухода супруга из семьи.

  3. Измена со стороны супруги. Мужчины реже женщин остаются в браке после измены второй половинки.

  4. Неготовность строить серьезные, долгосрочные отношения. В последнее время отмечается рост разводов в молодых семьях, что часто связано с психологической незрелостью партнеров.

  5. «Изменения» в супруге. Важно помнить, что личность — это динамическая структура, которая претерпевает возрастные кризисы, взросление и по этим причинам просто меняется. Речь о вкусах, взглядах, мнениях, поведении, мышлении и так далее. И если один из партнеров претерпевает серьезные изменения, а другой меняется, но не сильно, разрыв отношений исключать нельзя.

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Как повлиять на ситуацию

По словам Антона Билецкого, что бы ни происходило в отношениях с мужчиной, женщинам важно не забывать о самом простом и действенном инструменте коммуникации — диалоге. Провокации же и манипуляции, по мнению специалиста, плохое решение — они только вредят отношениям и убивают доверие.

— Несмотря на «сильный пол», мужчинам тоже бывает нужна поддержка — например, при кризисе среднего возраста, сложностях на работе. Отношения непросты и хрупки, и поэтому важно учитывать множество факторов и не расценивать все однозначно, — советует психолог.

Что еще может сделать жена, чтобы не доводить дело до развода? Вот 5 советов психолога:

  • Научитесь слушать и слышать. Этот навык позволит обращать внимание на послания партнера, которые, возможно, не стоит игнорировать или высмеивать.

  • Научитесь разговаривать. Простое и эффективное умение, но владеют им немногие. Если вам что-то не нравится, молчать — это не лучшее, что можно сделать для взаимопонимания. Говорить — не значит чрезмерно и агрессивно критиковать. Недовольство можно выразить по-разному. Желательно делать это тактично, обращая внимание на то, что вы делаете это из добрых побуждений и на благо супругу и вашим отношениям.

  • Занимайтесь собой. Проведите «ревизию» себя. Может быть, вы стали реже уделять внимание своему внешнему виду. Фитнес, массаж, косметолог, гардероб, сексуальное белье — все то, что никогда не вредило альянсу между мужчиной и женщиной, а напротив, только укрепляло.

  • Воспитывайте в себе здравый эгоизм. Попытка угодить во всем своему супругу нередко приводит к «перекосу» в отношениях, где баланс интересов не соблюдается. Помните, что вы отдельная личность и лучше, чем вы сами, никто не сможет удовлетворить ваши потребности.

  • Не отказывайтесь от помощи психолога или психотерапевта. Если отношения ценны для вас, не стоит опускать руки. Семейное психологическое консультирование или системная семейная психотерапия, а также помощь сексолога — это мощнейшие ресурсы, на которые не могли рассчитывать наши родители и тем более бабушки с дедушками. Обратившись к психологу, вы в разы увеличите шансы сохранить и укрепить союз. Нередко всего одна-единственная консультация у семейного психолога может дать «целительный» эффект. Смысл в том, что, решив пойти к специалисту, партнеры в очередной раз заявляют, что готовы на все ради друг друга.

Анастасия Романова