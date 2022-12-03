- Человек, который своими словами и поступками постоянно подрывает вашу веру в себя, отравляет «токсинами» негативных эмоций, зациклен только на себе и своей жизни, может полностью разрушить вашу жизнь. Чтобы вычислить токсичных людей на расстоянии или хотя бы на ранней стадии отношений, нужно знать, что они собой представляют, как ведут себя в разных ситуациях. О типах таких негативных людей рассказывает Шахида Араби в книге «Токсичные люди», — говорит психолог Валерий Гут.

Как распознать токсичного мужчину

Психолог объяснил, что должно насторожить женщину в поведении ее нового знакомого:

он отрицает ваше восприятие реальности и преуменьшает влияние своих насильственных или токсичных действий; он полностью игнорирует вас, когда вы пытаетесь с ним поговорить; он резко отстраняется во время конфликтов и наказывает молчанием, даже если в отношениях все хорошо; он обманывает по-крупному и в мелочах; он не проявляет эмпатию либо использует ее в своих целях. Например, не испытывает раскаяния в своих действиях. А если и раскаивается, то чтобы вызвать у вас сочувствие, восстановить отношения; он принижает вашу самооценку путем обесценивания и вербального насилия. Например, в виде двусмысленных комплиментов, явных оскорблений, ехидных комментариев в «шутку»; он воспринимает вас как вещь и пытается контролировать все стороны вашей жизни.

- Чтобы вывести токсичного человека «на чистую воду», присмотритесь, как он ведет себя в стрессовой или конфликтной ситуации — именно тогда он и проявит свое истинное лицо. Еще один способ вычислить человека — понаблюдать за ним со стороны: как он ведет себя с другими людьми, как реагирует, что говорит. При этом он не должен знать, что вы его видите, — советует Валерий Гут.

Психолог Ирина Соколова назвала еще 5 признаков в поведении мужчины, которые красноречиво покажут: с ним вам точно не по пути.