Когда женщины влюбляются, они часто идеализируют своего избранника, порой не замечая тревожных звоночков в его поведении. А если даже и замечают, тут же находят «логичное» объяснение его поступкам. Некоторых и вовсе «цепляют» эмоциональные качели со страстными признаниями и сюрпризами, а потом внезапными исчезновениями мужчины, который не перезванивает по несколько дней.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
- Человек, который своими словами и поступками постоянно подрывает вашу веру в себя, отравляет «токсинами» негативных эмоций, зациклен только на себе и своей жизни, может полностью разрушить вашу жизнь. Чтобы вычислить токсичных людей на расстоянии или хотя бы на ранней стадии отношений, нужно знать, что они собой представляют, как ведут себя в разных ситуациях. О типах таких негативных людей рассказывает Шахида Араби в книге «Токсичные люди», — говорит психолог Валерий Гут.
Как распознать токсичного мужчину
Психолог объяснил, что должно насторожить женщину в поведении ее нового знакомого:
он отрицает ваше восприятие реальности и преуменьшает влияние своих насильственных или токсичных действий;
он полностью игнорирует вас, когда вы пытаетесь с ним поговорить;
он резко отстраняется во время конфликтов и наказывает молчанием, даже если в отношениях все хорошо;
он обманывает по-крупному и в мелочах;
он не проявляет эмпатию либо использует ее в своих целях. Например, не испытывает раскаяния в своих действиях. А если и раскаивается, то чтобы вызвать у вас сочувствие, восстановить отношения;
он принижает вашу самооценку путем обесценивания и вербального насилия. Например, в виде двусмысленных комплиментов, явных оскорблений, ехидных комментариев в «шутку»;
он воспринимает вас как вещь и пытается контролировать все стороны вашей жизни.
- Чтобы вывести токсичного человека «на чистую воду», присмотритесь, как он ведет себя в стрессовой или конфликтной ситуации — именно тогда он и проявит свое истинное лицо. Еще один способ вычислить человека — понаблюдать за ним со стороны: как он ведет себя с другими людьми, как реагирует, что говорит. При этом он не должен знать, что вы его видите, — советует Валерий Гут.
Психолог Ирина Соколова назвала еще 5 признаков в поведении мужчины, которые красноречиво покажут: с ним вам точно не по пути.
Психолог, коуч ICF PCC, бизнес-тренер
Мужчина не выполняет обещания, откладывает или говорит, что ничего не обещал. Возможно, он сделал подарок женщине и спрашивает, почему она им не пользуется. Такая форма манипуляции направлена на тестирование личных границ для их последующего разрушения — это признак абьюзерских отношений.
Мужчина говорит, что женщина его не так поняла, или он не это имел в виду, и так далее. Цель этой манипуляции — заставить человека усомниться в адекватности собственного восприятия реальности, а потом навязать свое доминирование.
Мужчина ставит условия через причинно-следственные связи. Например: «Если ты это сделаешь, то я…» Цель — нарушение личных границ, подавление.
Мужчина ссылается на чужое мнение в каком-либо вопросе, на который у женщины свой собственный взгляд. Этим он хочет показать, что людей, которые думают по-другому, больше, а следовательно, женщина не права. Опять же это нужно для ее подавления через чужие авторитеты.
Мужчина дает уклончивые ответы на прямые вопросы. Его цель в этом случае — обмануть, заставить женщину принять решение, которое ее на данный момент будет устраивать, но потом обернется против нее.
Уйти непросто
Даже несмотря, казалось бы, на явный негатив со стороны партнера к нам, выйти из таких отношений бывает не так просто. Почему? По словам Валерия Гута, это объясняется несколькими причинами.
Мы сами не хотим расставаться. У нас есть надежда, что мы можем перевоспитать, изменить понравившегося нам человека. Но это только иллюзия — такие люди очень редко исправляются.
Это прекрасные манипуляторы, которые будут до последнего играть на наших слабостях.
Тягу к токсичным отношениям можно объяснить и на биологическом уровне. Исследователи Андреас Бартелс и Семир Зеки обнаружили сходство между головным мозгом влюбленного человека и кокаинового наркомана. Исследователь человеческого поведения, автор книги «Почему мы любим. Природа и химия романтической любви» Хелен Фишер доказала, что любовь активирует участки мозга, связанные с зависимостью и тягой, даже если это неразделенная любовь. Попеременное переживание разочарования и влечения в токсичных отношениях на самом деле усиливает любовь.
- Когда мы влюбляемся, у нас снижается уровень серотонина и повышается уровень кортизола — гормона стресса, который активирует реакции в критической ситуации и позволяет нам быть в полной боевой готовности перед предполагаемой опасностью. Такое сочетание гормонов создает сильную увлеченность, одержимость объектом любви, даже если это причиняет нам вред, — добавляет Валерий Гут.
Что делать
По мнению психолога, если женщина заметила в поведении своего возлюбленного тревожные звоночки, прежде всего, она должна понять: токсичного человека она не переделает. Возможный выход — как можно быстрее и экологичнее уйти из таких отношений.
- Разорвать отношения проще, чем эмоциональную связь. Самый простой способ отдалиться от другого человека — это почувствовать и принять боль, которую он вам причинил. Мозг будет избегать встречи с обидчиком и стирать воспоминания, чтобы защитить вас. Потому что удар от чужого человека переносится легче, чем от близкого, — заверил Валерий Гут.
Примерно об этом же говорил ранее психолог Денис Долгов. По его словам, негативная реакция на потери гораздо ярче, чем положительная — на приобретения. Поэтому люди из-за этого часто начинают цепляться за изжившие себя отношения как за тот самый «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и выбросить жалко. Вариант решения такой: неприятие потерь можно потушить только еще большим неприятием потерь.
Денис Долгов советует вытеснить неприятие потери отношений неприятием потери счастья в случае их продолжения. Для этого попробуйте представить себе в красках, что из-за таких токсичных отношений вы каждый день теряете счастье, психологическое благополучие, здоровую психику, а вместе с ними и здоровье.