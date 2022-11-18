«Потери снижают активность в структурах мозга, связанных с дофамином, — префронтальной коре и полосатом теле. Выигрыш повышает активность в этих структурах, но гораздо слабее. Таким образом, негативная реакция на потери гораздо ярче, чем положительная на приобретения. В эволюции это, вероятно, способствовало тому, чтобы быть более осторожным, удерживало от необдуманного рискованного поведения. Недаром подобные механизмы есть и у животных», — описал , как это работает, в своем телеграм-канале Денис Долгов.

У людей такой механизм часто как раз и приводит к тому, что они начинают цепляться за изжившие себя отношения как за тот самый «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и выбросить жалко.