Действительно, поставить точку в отношениях всегда сложно и нервно, даже если в голове вы уже давно этого хотите. Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, в основе такого поведения человека лежит эффект неприятия потери — эволюционно обусловленный механизм, из-за которого люди предпочитают избегать потерь, даже если взамен их ожидает существенный выигрыш. Об этом эффекте впервые рассказали в 1979 году известные психологи Амос Тверски и Даниэль Канеман, а позже их теорию подтвердили коллеги.
«Потери снижают активность в структурах мозга, связанных с дофамином, — префронтальной коре и полосатом теле. Выигрыш повышает активность в этих структурах, но гораздо слабее. Таким образом, негативная реакция на потери гораздо ярче, чем положительная на приобретения. В эволюции это, вероятно, способствовало тому, чтобы быть более осторожным, удерживало от необдуманного рискованного поведения. Недаром подобные механизмы есть и у животных», —
У людей такой механизм часто как раз и приводит к тому, что они начинают цепляться за изжившие себя отношения как за тот самый «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и выбросить жалко.
Вы каждый день теряете счастье
— Учитывая, что он «зашит» в нашу нейрофизиологию, неприятие потерь можно потушить только бОльшим неприятием потерь. То есть вам нужно создать неприятие потерь в случае бездействия, — советует психолог.
Как это сделать? Надо вытеснить неприятие потери отношений неприятием потери счастья в случае их продолжения. Для этого постарайтесь представить себе в красках, что из-за таких токсичных отношений вы каждый день теряете счастье, психологическое благополучие, здоровую психику, а вместе с ними и здоровье.
5 сигналов, что партнер намерен разорвать отношения
Даже если человек уже решил расстаться, он может еще долго тянуть с серьезным разговором — страшно, какая будет реакция, да и тяжелых объяснений, скандалов вряд ли избежишь. Но вот тело и поведение могут выдать его намерения с головой — эти сигналы трудно не заметить.
Психологи рассказали, как ведет себя человек, который окончательно решил разойтись.
Навязчивые движения. Дерганье ногой или ритмичное постукивание пальцами в присутствии партнера — невербальный знак того, что человек что-то хочет вам сказать, чувствует себя некомфортно, у него стресс.
Улыбка все реже. Вы вдруг стали замечать, что привычные шутки уже не вызывают у него те эмоции, он лишь отстраненно кивает или выдавливает из себя жалкое подобие улыбки. Да и вообще он будет старательно избегать лишнего зрительного контакта.
Избегание тактильного контакта. Например, он постоянно отодвигается от вас в постели, когда вы ложитесь спать, или же больше не прижимается к вам во время совместного просмотра фильма.
Увеличение дистанции. Тут уже не просто избегание тактильного контакта. Например, такой человек садится на другой конец дивана, словно между вами должен быть еще один человек. Или он хочет уйти от вас поспать на диван, «потому что очень устал и надо выспаться одному».
Взгляд мимо вас. Это говорит о том, что человек больше в вас не заинтересован: он не смотрит на вас, когда вы говорите, даже может отвечать как будто невпопад.