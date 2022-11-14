Правила «здоровой» ссоры

Не называйте это ссорой

Психологи советуют не воспринимать возникшее разногласие в паре как борьбу, противостояние и конфликт.

— Иначе вы будете защищаться, противостоять и обороняться, испытывать страх и беспомощность. А это помешает внимательно слушать и слышать друг друга и спокойно выражать свои чувства, — объясняют эксперты.

Используйте «я-фразы»

Избегайте фраз, в которых вы обвиняете в чем-то партнера. Лучше говорите от первого лица.

— Когда вы произносите фразу: «Ты меня злишь», ваш партнер будет чувствовать необходимость защищаться и обороняться, — объясняют психологи. — Если заменить эту фразу на «я расстроен/а», то реакция партнера будет совсем другой — он почувствует сопереживание.