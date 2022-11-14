Без ссор не может обойтись ни одна пара — это факт и это нормально! Но слишком частые ссоры — дорога к разрушению отношений. Психологи уверены: любое разногласие между двумя людьми можно разрешить «здоровым» способом при помощи полезной и продуктивной ссоры. Важно придерживаться некоторых правил.
«Ссоры важны для пары — они помогают лучше узнать и понять партнера, подсветить проблемные места в отношениях, требующие вмешательства, а не замалчивания», — рассказали изданию The Insider психологи
Правила «здоровой» ссоры
Не называйте это ссорой
Психологи советуют не воспринимать возникшее разногласие в паре как борьбу, противостояние и конфликт.
— Иначе вы будете защищаться, противостоять и обороняться, испытывать страх и беспомощность. А это помешает внимательно слушать и слышать друг друга и спокойно выражать свои чувства, — объясняют эксперты.
Используйте «я-фразы»
Избегайте фраз, в которых вы обвиняете в чем-то партнера. Лучше говорите от первого лица.
— Когда вы произносите фразу: «Ты меня злишь», ваш партнер будет чувствовать необходимость защищаться и обороняться, — объясняют психологи. — Если заменить эту фразу на «я расстроен/а», то реакция партнера будет совсем другой — он почувствует сопереживание.
Кроме того, использование «я-фраз» поможет лучше осознать свои чувства и свою роль в конфликте — это очень важно для здорового общения.
Не пытайтесь переубеждать
Когда вы спорите по поводу ситуации, не устраивающей одного из вас, сначала надо дать возможность высказаться и ни в коем случае не обесценивать чувства друг друга. Например, не стоит говорить: «Ну это же ерунда, тут нет никаких поводов для беспокойства!»
— Лучше обозначить то, что чувствуете именно вы, выслушав позицию партнера и не вступая в спор, не отрицая его мысли и чувства. Так вы создаете возможности для здорового диалога, — говорят психологи.
Например, ваш партнер не хочет присутствовать на семейном обеде. Не надо кричать: «Да чего ты там боишься, никто тебя не укусит!» А стоит признаться: «Для меня важно, чтобы ты познакомился с моей семьей».
Правило «здесь и сейчас»
Иногда проблема, из-за которой вы вступили в спор, может напомнить вам о другом прошлом конфликте, но это вовсе не значит, что вы обязательно должны его вспоминать.
— Если вы никогда раньше не обсуждали «всплывшую» из прошлого проблему, может быть, и важно рассказать о своих чувствах. Но если ваш партнер уже извинился за те ошибки, то поднимать прошлые разногласия вредно для здоровья, — уверены психологи. — Это приведет к тому, что ваш партнер просто не захочет больше делиться с вами наболевшим и перестанет говорить вовсе.
Также концентрация на конкретной проблеме, которая стала началом ссоры, поможет сосредоточиться на том, что нужно разрешить и обсудить именно сейчас, а не запутает разговор и не сделает его бессмысленным перечислением прошлых обид.
Сделайте перерыв
Если эмоции во время ссоры зашкаливают, понять друг друга будет сложнее. В этом случае стоит прерваться и вернуться к разговору позднее. Вот признаки, что ссора перерастает в скандал:
кто-то из вас начинает говорить громче;
вы перебиваете друг друга, или кто-то пытается защищаться, сбегая, например, в туалет;
один из партнеров перестал отвечать и не желает разговаривать;
кто-то начинает увиливать от ответа, скрывать правду или, наоборот, резать «правду-матку», не думая о чувствах партнера.
— Но важно не просто завершить ссору в таком случае, — говорят психологи. — Сразу же определите время и место, чтобы вернуться к разговору, — и лучше сделать это как можно быстрее.
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