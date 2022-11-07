Мимика и жесты выдают с головой: 5 телесных сигналов, что партнер намерен разорвать отношения

Улыбка все реже

Такой очевидный, но важный признак — ваш любимый все реже улыбается рядом с вами. Вы вдруг стали замечать, что привычные шутки уже не вызывают те эмоции, он лишь отстраненно кивает или выдавливает из себя жалкое подобие улыбки.

А еще он будет чаще смотреть вниз, старательно избегая лишнего зрительного контакта. Да и вообще человеку может быть заранее стыдно, что он причинит вам боль, поэтому голова все чаще и чаще опускается, он как бы старается спрятаться и ничего не видеть вокруг.

Избегание тактильного контакта

Простой пример: он постоянно отодвигается от вас в постели, когда вы ложитесь спать, или же больше не прижимается к вам во время совместного просмотра фильма. Бывает и так, что партнер начинает обнимать и целовать вас, но вдруг резко останавливается, переключаясь на другие дела.

— Так человек неосознанно дает сигнал: близости больше нет, мне страшно, я хочу все это закончить, — говорит сексолог Массимо Стокки Фонтана.