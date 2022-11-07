Мимика и жесты выдают с головой: 5 телесных сигналов, что партнер намерен разорвать отношения

Встретить человека, с которым будет как в сказке «раз и навсегда» — большая редкость и удача. В большинстве случаев отношения заканчиваются, люди могут быть вместе как несколько месяцев, так и не один десяток лет. И чем дольше мужчина и женщина делят быт, рассказывают друг другу о проблемах и радостях, узнают новое, преодолевают трудности, тем сложнее разорвать эту связь.
Но иногда печального финала не избежать: один из партнеров понимает, что больше ему не по пути с этим человеком. Начать серьезный разговор страшно, ведь непонятно, какая будет реакция. И наступает тревожность, нервозность, которая сказывается на поведении, — такое трудно не заметить.
Психологи рассказали, как выглядят тревожные звоночки
Навязчивые движения
Он постоянно дергает ногой, когда сидит. Или же барабанит пальцами по столу, шкафу, раковине. Или вообще все вместе. Дело в том, что такие характерные движения человек делает, когда его что-то раздражает, он злится или разочаровывается. Вспомните, как опаздывающие люди на остановках нервно смотрят на часы, переминаются с одной ноги на другую.
— Дерганье ногой или ритмичное постукивание пальцами в присутствии партнера — невербальный знак того, что человек что-то хочет вам сказать, чувствует себя некомфортно, у него стресс. И чаще всего это значит, что намечается неприятный разговор, — говорит психолог Самира Салливан.
Улыбка все реже
Такой очевидный, но важный признак — ваш любимый все реже улыбается рядом с вами. Вы вдруг стали замечать, что привычные шутки уже не вызывают те эмоции, он лишь отстраненно кивает или выдавливает из себя жалкое подобие улыбки.
А еще он будет чаще смотреть вниз, старательно избегая лишнего зрительного контакта. Да и вообще человеку может быть заранее стыдно, что он причинит вам боль, поэтому голова все чаще и чаще опускается, он как бы старается спрятаться и ничего не видеть вокруг.
Избегание тактильного контакта
Простой пример: он постоянно отодвигается от вас в постели, когда вы ложитесь спать, или же больше не прижимается к вам во время совместного просмотра фильма. Бывает и так, что партнер начинает обнимать и целовать вас, но вдруг резко останавливается, переключаясь на другие дела.
— Так человек неосознанно дает сигнал: близости больше нет, мне страшно, я хочу все это закончить, — говорит сексолог Массимо Стокки Фонтана.
Увеличение дистанции
Тут уже не просто избегание тактильного контакта: партнер начинает отстраняться еще сильнее. Например, он садится на другой конец дивана, словно между вами должен быть еще один человек. Или во время ужина выбирает самый дальний стул от вас. Может быть и такое, что он хочет уйти от вас поспать на диван, «потому что очень устал и надо выспаться одному».
Интересно, что семейные пары, когда приходят на сеанс терапии, садятся на разные стороны кушетки. И если есть прогресс, то со временем расстояние уменьшается — муж и жена с каждым разом садятся все ближе и ближе друг к другу, делится наблюдениями Стокки Фонтана.
Взгляд мимо вас
Это показывает, что человек больше в вас не заинтересован: он не смотрит на вас, когда вы говорите, даже может отвечать как будто невпопад. При этом он понимает, что вы сосредоточены на его лице, но как будто не замечает этого. Отводит глаза, внимательно смотря за вашу спину или же «любуясь» спинкой дивана.
— Тут уже нет места заботе, ласкам, долгим откровенным разговорам. Человек слово каменеет, уходит в себя. Обычно партнер начинает искать причину в себе, устраивать скандалы или истерики, тем самым еще сильнее увеличивая это расстояние, —
Когда разрыв все-таки происходит, то в голову лезут мысли: может быть, постараться все вернуть? Спасти наши отношения? Но психологи говорят: в некоторых случаях разрыва было не избежать — ведь все было обречено еще задолго до.