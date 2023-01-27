Держать лучшие платья только для особого случая, покупать торт себе исключительно на праздники, давать обещания обязательно стать счастливым после определенного события — эти привычки знакомы многим. Иногда люди как будто и не живут вовсе, а чего-то ждут: мол, вот похудею я, вот закончат дети школу — вот тогда заживу!
Замечали ли вы за собой подобные мысли? Психолог Петр Галигабаров объяснил, почему мы склонны откладывать свою жизнь на потом и как решить эту проблему.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Помните оскароносный фильм «Москва слезам не верит»? Во второй серии происходит встреча Екатерины и отца ее дочери. Сидят на скамейке, он говорит: «Все казалось: не живу, а так, черновик пишу, еще успею набело». Если вы рассуждаете подобным образом, вот-вот собираетесь снять с диванов чехлы, надеть купленную годы назад красивую одежду, поехать на отдых к морю и так далее, то у вас потенциально синдром отложенной жизни.
Откуда появляется привычка откладывать жизнь?
Привычка мыслить и действовать (бездействовать), перекладывая на будущее, закладывается в детстве, в подростковом возрасте. Одни специалисты утверждают, что она возникает из-за страха негативных событий и приравнивают синдром отложенной жизни к прокрастинации. Но прокрастинация — это избегание, затягивание, откладывание выполнения обязательных дел (например, закончить писать доклад или выучить билеты к экзамену), связанное с перфекционизмом (стремлением к идеалу), отсутствием самоконтроля (силы воли).
Синдром отложенной жизни — это вера в то, что настоящая жизнь в будущем. То есть понятие шире.
Прокрастинация может звучать так: «Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра» или: «Не пойду к боссу сейчас, время еще есть». Синдром отложенной жизни (он описан Редьярдом Киплингом как «колониальные сценарии», профессором, доктором психологических наук Владимиром Серкиным как «северный сценарий») будет звучать иначе: «Я подумаю об этом, когда рак на горе свистнет» или: «Когда выплачу ипотеку, тогда и поедем на море, тогда начну отдыхать». Чувствуете разницу?
Привычка откладывать жизнь на потом связана с установками из детства: «Потерпи, сейчас перетерпим, потом все будет». Эту фразу и сейчас часто можно услышать на просторах нашей Родины. «Надо подождать и начнется светлое будущее», — говорили в СССР, настраивая целые поколения жить мечтой о грядущем счастье.
В наше время люди часто повторяют фразы вроде «Вот выплатим кредит за квартиру и начнем путешествовать, начнем жить». Нередко синдром отложенной жизни связан с родительскими обязанностями и может звучать: «Как исполнится тебе 18 лет, так начну я жить полной жизнью». Или вернемся к «Москва слезам не верит» и знаменитой фразе: «После 45-ти лет жизнь только начинается». Знакомо? Семейные и сформированные культурой места жительства установки превращаются в привычку.
Привычка ждать исполнения долгосрочных планов с одной стороны полезна. Она уберегает от импульсивных поступков. Например, от переедания сладкого ради красивой фигуры к лету. Но у людей, живущих будущим, ощущение счастья и радости оторвано от настоящего момента, от здесь и сейчас. Все потом. Есть деньги в банке, но они на черный день, хотя часть можно взять на отдых на Алтае (который мечтается в будущем). Сейчас не в удовольствие, сейчас обесценивается. Этот синдром хорошо показан в мультфильме «Душа». Музыкант все ждал счастья впереди и не наслаждался моментом, пока случайно не погиб. Посмотрите, как кинотерапию. Очень показательная лента.
Людей, живущих далеким будущим, маркетолог из Колумбийского университета Рэн Кивец назвал дальнозоркими. Страдающие дальнозоркостью (гиперопией) не видят важности быть в настоящем. Но в жизни важен баланс, гармония. Мотивирует видеть цели, стремиться к чему-либо и дарит радость способность получать удовольствие от текущего момента, от пути к будущему. К тому же люди, страдающие гиперопией, часто испытывают страх и тревогу, неуверенность и сомнения.
Решить проблему поможет следующее:
самопознание, в частности, инвентаризация всех установок, провоцирующих синдром отложенной жизни;
практики осознанности в стиле майндфулнесс, то есть светские медитации;
кинотерапия (чтобы увидеть проблему со стороны), например, просмотр предложенного мультфильма «Душа»;
письмо себе в будущее, в котором описываются плюсы и минусы отказа от возможных в настоящем удовольствий в счет туманных будущих. Например: «Дорогая…, ты всегда говорила, что выйти замуж и родить детей успеешь после того, как сделаешь карьеру, так вот…». Или: «Привет, ты все откладывал обращение к психологу по поводу постоянного уныния, отсутствия радости, все говорил, что успеешь после сдачи проекта, покраски автомобиля, ремонта в квартире… К чему это привело: …»… и так далее.
Существуют и другие техники, практики, способы начать ощущать себя здесь и сейчас. Главное преодолеть стадию «Отрицания» и перейти к следующим шагам.