Держать лучшие платья только для особого случая, покупать торт себе исключительно на праздники, давать обещания обязательно стать счастливым после определенного события — эти привычки знакомы многим. Иногда люди как будто и не живут вовсе, а чего-то ждут: мол, вот похудею я, вот закончат дети школу — вот тогда заживу!

Замечали ли вы за собой подобные мысли? Психолог Петр Галигабаров объяснил, почему мы склонны откладывать свою жизнь на потом и как решить эту проблему.