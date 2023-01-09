Многие психологи утверждают, что наше ощущение счастья на самом деле мало зависит от внешних обстоятельств и событий в жизни, от других людей — его надо искать внутри себя. По мнению известного психолога Михаила Лабковского, одна из преград на пути к счастью — неумение быть свободными и делать так, как того хотите именно вы.
— Невозможно стать счастливыми, пока вы не научитесь быть свободными. Свобода — это, в первую очередь, вопрос психологического здоровья. Подумайте, часто ли вы поступаете так, как действительно хотите. Знаю, у меня репутация психолога, который, чуть что не так, призывает «слать всех лесом и жить, не оглядываясь на других». На самом деле, когда я говорю о свободе, я предлагаю не идти на поводу у своих психологических проблем, —
Как научиться быть свободными и делать то, что нравится? По мнению Михаила Лабковского, это возможно. Но для начала надо понять, что вам мешает этого достичь. Психолог назвал 3 частые причины.
1. Чужие ожидания
Многие из нас с детства выполняют требования родителей: будь отличником, окончи музыкальную школу, выучи иностранные языки, получи спортивный разряд и так далее. Что дальше? Человек взрослеет и либо пытается быть «хорошим» и соответствовать ожиданиям семьи, либо бунтует против «системы» и поступает назло близким — снова не так, как ему хочется.
2. Непонимание себя и своих истинных желаний
Большинство людей просто не знают, что им по душе, и стараются жить так, как «принято». Мол, «надо взять квартиру в ипотеку», «родить ребенка до 30» и так далее. Помните: чужие «рецепты счастья» не принесут вам ни удовольствия, ни радости.
3. Компромиссы
На любые предложения о том, чтобы найти себя и жить так, как хочется, человек отвечает: «Ты о чем вообще? У меня дети, больная мама, кто их кормить будет? На мне большая ответственность!» Так он или она объясняют себе, почему из года в год терпят нелюбимую работу, пренебрежительное отношение руководства и якобы не могут ничего изменить.
Как понять свои истинные желания
Вопрос «Чего же я хочу на самом деле?» люди обычно задают себе, когда хотят понять, довольны ли они своей жизнью или почему не чувствуют себя счастливыми. Но как определить свои настоящие желания, цели и ориентиры?
Ранее Михаил Лабковский предлагал простой способ быстро принять решение, сделать трудный выбор, если не знаешь, как поступить. Надо подкинуть монетку, а пока она падает, скорее всего, вы будете думать «Только бы этой стороной!..» Это и есть идеальное для вас решение.
Другие психологи тоже называли 6 способов разобраться в себе.
Поймите, какой вы. Это позволит определить, в каком направлении надо двигаться. Например, ответьте себе честно на вопросы «Что вам нравится делать в свободное время» или «Как выглядит ваш идеальный день».
Возьмите «час тишины». Займите удобную позу, закройте глаза и просто наблюдайте за собой. Сначала мысли будут хаотично проноситься в вашей голове, вызывать разные эмоции, но с каждым разом вы все яснее и яснее будете понимать, о чем они говорят. Эту практику желательно выполнять каждый день.
Составьте список желаний. Выпишите самые назойливые фразы, которые крутятся в вашей голове. Например, «не хочу работать в найме» или «хочу любви». Затем конкретизируйте каждое свое желание. Например, «хочу открыть свою кофейню» или «хочу встретить мужчину и построить с ним любовные отношения». Дальше еще добавьте деталей, ответив на вопрос, зачем вам это нужно. И чем детальнее вы себе представите свое желание, тем лучше.
Напишите свою историю. Это сложный способ, но, по словам психологов, он того стоит. Надо написать автобиографию, причем как можно подробнее. А в ней рассказать обо всех этапах своей жизни, в том числе о важных событиях, людях и решениях, которые повлияли на вас.
«Примерьте» желание. Когда люди покупают одежду, они прежде всего видят ее на других моделях или манекене — в наиболее привлекательном виде. Но мало кому придет в голову покупать одежду без примерки, а иногда и вовсе приходится сдавать купленную вещь обратно, даже несмотря на «тест-драйв» в магазине. С желаниями и целями ситуация такая же. Если у вас есть идея чего-то хорошего и приятного, нужно это «примерить» — так станет понятно, подходит идея лично вам или нет.
Не ждите «любви с первого взгляда». Люди учатся на опыте — своем и чужом. Чем больше разнообразного опыта у вас и вашего окружения, тем скорее вы встретите то, что вам нравится и подходит. Для этого нужно пробовать разные занятия, возможно, помогать своим друзьям и близким в их занятиях. Главное — не ограничиваться описаниями, а сразу искать возможность это попрактиковать. Но тут важно не попасть в ловушку поиска идеального — в жизни часто бывает, что даже самое приятное для нас дело все равно требует больших усилий, терпения, готовности сначала помучиться.