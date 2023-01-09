— Невозможно стать счастливыми, пока вы не научитесь быть свободными. Свобода — это, в первую очередь, вопрос психологического здоровья. Подумайте, часто ли вы поступаете так, как действительно хотите. Знаю, у меня репутация психолога, который, чуть что не так, призывает «слать всех лесом и жить, не оглядываясь на других». На самом деле, когда я говорю о свободе, я предлагаю не идти на поводу у своих психологических проблем, — написал Михаил Лабковский в своем телеграм-канале.

Как научиться быть свободными и делать то, что нравится? По мнению Михаила Лабковского, это возможно. Но для начала надо понять, что вам мешает этого достичь. Психолог назвал 3 частые причины.

1. Чужие ожидания

Многие из нас с детства выполняют требования родителей: будь отличником, окончи музыкальную школу, выучи иностранные языки, получи спортивный разряд и так далее. Что дальше? Человек взрослеет и либо пытается быть «хорошим» и соответствовать ожиданиям семьи, либо бунтует против «системы» и поступает назло близким — снова не так, как ему хочется.

2. Непонимание себя и своих истинных желаний

Большинство людей просто не знают, что им по душе, и стараются жить так, как «принято». Мол, «надо взять квартиру в ипотеку», «родить ребенка до 30» и так далее. Помните: чужие «рецепты счастья» не принесут вам ни удовольствия, ни радости.

3. Компромиссы

На любые предложения о том, чтобы найти себя и жить так, как хочется, человек отвечает: «Ты о чем вообще? У меня дети, больная мама, кто их кормить будет? На мне большая ответственность!» Так он или она объясняют себе, почему из года в год терпят нелюбимую работу, пренебрежительное отношение руководства и якобы не могут ничего изменить.