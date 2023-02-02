«Мы часто говорим о том, что жирные продукты богаты холестерином и могут очень сильно повысить его уровень в крови. Но основную часть холестерина вырабатывает печень — около 75–80 процентов. Остальное всасывается из кишечника. Поэтому с помощью диеты можно только незначительно снизить количество холестерина. Но это не значит, что можно пренебречь диетой, если у вас повышен холестерин. От некоторых продуктов придется воздерживаться, некоторые есть ограниченно», — объяснил в своем телеграм-канале хирург-уролог Марк Гадзиян.

Есть, к примеру, также полезные продукты, на которые стоит обратить внимание тем, у кого холестерин выше нормы. Врач назвал 4 таких.

1. Рыбья икра

Икра рыб богата полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами Е и D, различными минералами. Но при этом в ней содержится много холестерина и довольно много соли, что вредно для тех, у кого проблемы с сосудами, для гипертоников. Особенно опасна красная икра. В щучьей икре холестерина немного меньше, но он также есть.

2. Креветки

Креветки содержат очень много полезных веществ при низкой калорийности и жирности. В креветках есть очень важные витамины В12 и РР, а также уникальные кислоты. Кроме того, дикие креветки богаты медью, цинком, железом. Но тем, у кого высокий уровень холестерина, стоит воздержаться от креветок, так как это один из очень богатых холестерином морепродуктов.

3. Морепродукты

Помимо креветок холестерин содержится в раках, крабах, осьминогах . Поэтому для профилактики высокого уровня холестерина морепродукты тоже рекомендуют исключить из рациона.

4. Печень трески

Продукт действительно очень полезный, богатый нужными нам жирными кислотами, один из лучших источников витамина D. Его рекомендуют есть для укрепления иммунитета. Но при всей пользе в нем довольно много холестерина. Поэтому для тех, у кого проблемы с этим жирорастворимым веществом, от печени трески придется отказаться.

5. Жирная птица