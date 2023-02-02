О том, что холестерин — злейшее зло, даже врачи уже давно не говорят. Это вещество просто необходимо нашему организму, в том числе для синтеза половых гормонов и устойчивости клеточных мембран. Однако повышенный уровень холестерина в крови действительно представляет угрозу для здоровья, прежде всего сердца и сосудов.
Людям с повышенным уровнем холестерина в крови обычно рекомендуют ограничить или вовсе отказаться от некоторых продуктов, богатых насыщенными жирами. Как правило, речь идет о животных продуктах — источниках «плохого» холестерина (это яйца, жирное мясо, сливочное масло), а также выпечке с трансжирами.
«Мы часто говорим о том, что жирные продукты богаты холестерином и могут очень сильно повысить его уровень в крови. Но основную часть холестерина вырабатывает печень — около 75–80 процентов. Остальное всасывается из кишечника. Поэтому с помощью диеты можно только незначительно снизить количество холестерина. Но это не значит, что можно пренебречь диетой, если у вас повышен холестерин. От некоторых продуктов придется воздерживаться, некоторые есть ограниченно», —
Есть, к примеру, также полезные продукты, на которые стоит обратить внимание тем, у кого холестерин выше нормы. Врач назвал 4 таких.
1. Рыбья икра
Икра рыб богата полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами Е и D, различными минералами. Но при этом в ней содержится много холестерина и довольно много соли, что вредно для тех, у кого проблемы с сосудами, для гипертоников. Особенно опасна красная икра. В щучьей икре холестерина немного меньше, но он также есть.
2. Креветки
Креветки содержат очень много полезных веществ при низкой калорийности и жирности. В креветках есть очень важные витамины В12 и РР, а также уникальные кислоты. Кроме того, дикие креветки богаты медью, цинком, железом. Но тем, у кого высокий уровень холестерина, стоит воздержаться от креветок, так как это один из очень богатых холестерином морепродуктов.
3. Морепродукты
Помимо креветок холестерин содержится в раках, крабах, осьминогах. Поэтому для профилактики высокого уровня холестерина морепродукты тоже рекомендуют исключить из рациона.
4. Печень трески
Продукт действительно очень полезный, богатый нужными нам жирными кислотами, один из лучших источников витамина D. Его рекомендуют есть для укрепления иммунитета. Но при всей пользе в нем довольно много холестерина. Поэтому для тех, у кого проблемы с этим жирорастворимым веществом, от печени трески придется отказаться.
5. Жирная птица
Обычно в диетах для снижения холестерина рекомендуется мясо птицы вместо жирного мяса — свинины или баранины. Но имеется в виду мясо курицы и индейки, причем без кожи — под ней находится довольно много жира. Мясо утки или гуся придется исключить из рациона как богатое холестерином.
А какие продукты снижают холестерин
По словам Марка Гадзияна, людям с повышенным уровнем холестерина в крови полезны продукты, богатые клетчаткой, — надо съедать минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Также большое количество клетчатки содержат бобовые.
Еще таким людям обязательно надо включать в свой ежедневный рацион нерафинированные растительные масла, богатые незаменимыми жирными кислотами Омега-3, Омега-6 и и Омега-9.
— Такие жирные растительные продукты, как авокадо, орехи и семечки, важно держать в холодильнике, но употреблять ограниченно — они достаточно калорийны. При этом помогают выводить из организма «плохой» холестерин, — добавил специалист.
Кстати, врач-кардиолог Анна Кореневич недавно рассказывала, что снижать уровень холестерина также помогает рис. Но не любой, а именно красный. Почему он так действует и можно ли им заменить статины, читайте ЗДЕСЬ.
Помимо диеты для снижения уровня холестерина важно:
вести активный образ жизни,
заниматься спортом,
много ходить и гулять на свежем воздухе,
воздерживаться от алкоголя,
бросить курить,
бороться с лишним весом.