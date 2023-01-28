Речь о популярном в последнее время красном рисе. Он относится к нешлифованным видам риса, которые считаются самыми полезными, — в их оболочке при готовке сохраняются полезные вещества, минералы и витамины. В наружной части красного риса содержатся антоцианы — растительные пигменты, из-за чего во время варки вода окрашивается в красный цвет.
— В красном рисе содержится вещество, химическая формула которого полностью совпадает с формулой лекарства, снижающего холестерин из группы статинов, —
Уровень холестерина в крови надо постоянно контролировать, чтобы избежать риска инфаркта или инсульта. Однако если у вас высокий уровень, одним красным рисом снизить его вряд ли получится. По словам Анны Кореневич, теоретически это возможно, но опасно для здоровья. Сколько надо съесть красного риса, чтобы получить достоверную пользу, никто не знает. А вот вред здоровью точно можно нанести.
— Были случаи тяжелого токсического гепатита на фоне бесконтрольного употребления красного риса для снижения холестерина. Передозировка красного риса так же опасна, как и передозировка статинов, — подчеркнула кардиолог.
По поводу статинов, которые назначаются пожизненно, есть разные предубеждения, поэтому многие боятся их принимать, считая вредными. Такие люди пытаются найти им замену, включая красный рис или БАДы на его основе. Но врач предостерегает от таких попыток. По словам специалиста, в случае применения БАДов частота побочных эффектов бывает даже больше, чем от таблеток, которые, в отличие от добавок, проходят клинические исследования и проверки.
— Красный рис полезен для сосудов. Его можно и даже нужно включать в рацион как вкусный и полезный гарнир. Но использовать его вместо статинов также глупо, как наносить плесень на раны. У египтян просто не было других вариантов, а у вас есть, — заключила Анна Кореневич.
Еще способы снизить холестерин
О них рассказывала ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Меган Росси.
Добавьте в рацион растительные стеролы и станолы. Эти природные соединения содержатся в растительных маслах — кукурузном, рапсовом, кунжутном и подсолнечном, цельнозерновых крупах, семенах, орехах.
Избегайте вредных жиров. Исследования показывают, что употребление слишком большого количества насыщенных жиров приводит к накоплению плохого холестерина. Еще более опасны трансжиры, которые часто используют в промышленной выпечке, печеньях и тортах.
Ешьте регулярно бобовые — фасоль, нут, чечевицу. Так вы будет питать свои кишечные бактерии, которые в свою очередь помогают усваивать холестерин.
Ешьте овсянку. В ней содержится бета-глюкан — растворимое волокно, которое образует в кишечнике густой гель, который снижает всасывание холестерина и увеличивает выведение желчных кислот. Исследования показывают, что употребление 3 г бета-глюкана в день может снизить уровень плохого холестерина примерно на 7 %.
Не сидите долго. Регулярная умеренная физнагрузка снижает риск повреждения сосудов, и, как следствие, опасность, что возникнет воспалительный процесс и образуются холестериновые бляшки.