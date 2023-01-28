Уровень холестерина в крови надо постоянно контролировать, чтобы избежать риска инфаркта или инсульта. Однако если у вас высокий уровень, одним красным рисом снизить его вряд ли получится. По словам Анны Кореневич, теоретически это возможно, но опасно для здоровья. Сколько надо съесть красного риса, чтобы получить достоверную пользу, никто не знает. А вот вред здоровью точно можно нанести.

— Были случаи тяжелого токсического гепатита на фоне бесконтрольного употребления красного риса для снижения холестерина. Передозировка красного риса так же опасна, как и передозировка статинов, — подчеркнула кардиолог.