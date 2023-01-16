Почему этих препаратов боятся

Есть несколько причин. Во-первых, эффект статинов недостаточно очевиден. Мы привыкли, что, например, при назначении препаратов, снижающих давление, оно приходит в норму, и это можно наблюдать, хотя бы с помощью ежедневного его измерения. К тому же нормализация давления может сопровождаться улучшением самочувствия.

То же самое относится и к противовоспалительным и обезболивающим средствам — эффект от них проявляется настолько ярко, что спорить с этим просто невозможно.