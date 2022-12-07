В зависимости от времени года наш рацион меняется. Летом мы налегаем на окрошку, овощи, фрукты, мороженое, пьем больше чистой воды. Зимой же хочется как можно больше калорийного и жирного: на столах появляются наваристые супы, сочное мясо, горячая выпечка.

Что касается зимних напитков, то они, конечно же, тоже горячие: чай, кофе, какао, горячий шоколад и глинтвейн. Его традиционно готовят на красном вине (хотя все чаще стали появляться рецепты и на белом), добавляя воду, сахар и множество специй. Существуют алкогольные и безалкогольные варианты. Именно тандем из винограда и приправ в глинтвейне может помочь вашему здоровью, говорят эксперты.