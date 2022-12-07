В зависимости от времени года наш рацион меняется. Летом мы налегаем на окрошку, овощи, фрукты, мороженое, пьем больше чистой воды. Зимой же хочется как можно больше калорийного и жирного: на столах появляются наваристые супы, сочное мясо, горячая выпечка.
Что касается зимних напитков, то они, конечно же, тоже горячие: чай, кофе, какао, горячий шоколад и глинтвейн. Его традиционно готовят на красном вине (хотя все чаще стали появляться рецепты и на белом), добавляя воду, сахар и множество специй. Существуют алкогольные и безалкогольные варианты. Именно тандем из винограда и приправ в глинтвейне может помочь вашему здоровью, говорят эксперты.
— При умеренном употреблении напитка, ресвератрол в вине способен снизить уровень холестерина, поскольку он действует как барьер для любых токсинов в организме, которые потенциально могут вызвать образование тромбов, —
В винограде содержатся антиоксиданты, которые благоприятно влияют на иммунную систему. Плюс не стоит забывать про букет специй в напитке: корица, гвоздика, кардамон, бадьян, имбирь. Они помогают работе сердечно-сосудистой системы, уменьшают воспаление в организме и способны быстро понижать «плохой» уровень холестерина.
Еще один ингредиент глинтвейна — апельсин. Кто-то добавляет дольки цитруса, а кто-то кладет только корочку.
— Цитрусовые содержат полезные витамины, которые помогают укрепить иммунную систему, поэтому играют важную роль в снижении уровня холестерина и воспаления в организме, — добавляет эксперт.
Важно: глинтвейн — это алкогольный напиток. И даже если вы выбираете самое лучшее вино и добавите много специй, спирт из глинтвейна никуда не исчезнет. Как и любой алкогольный напиток, он может навредить вам.
Так, по данным Британской национальной службы здравоохранения, здоровый человек может выпивать максимум 14 единиц спиртного в неделю. Проще говоря — 6 бокалов вина. И то, важно понимать, что 6 бокалов — это максимум. Меньше — лучше. А в идеале стоит вообще отказаться от спиртного раз и навсегда.
Кстати
Некоторые любят готовить безалкогольный глинтвейн, заменяя вино вишневым или виноградным соком. Последний вариант — самый вредный, уверена диетолог Маргарита Королева.
врач-диетолог, доктор медицинских наук
— Людям, у которых проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, — рассказывала эксперт.
Чтобы сделать напиток полезным, используйте гранатовый сок — это великолепный выбор, считает эксперт. Он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться. Плюс ко всему вы не выпьете массу «жидких калорий», как в случае с виноградным соком.