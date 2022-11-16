У тромбоза, как и у многих других заболеваний, есть свои факторы риска. Из-за них растет вероятность, что в организме образуется опасный тромб, который потом может привести к сосудистой катастрофе.
Врач-диетолог больницы Бененден в Кенте Нона Озерянская
пожилой возраст,
избыточный вес или ожирение с центральным распределением жира (вызывает слабо выраженное воспаление),
тромбоз в семейном анамнезе,
хронические заболевания: сахарный диабет, болезни сердца и сосудов,
недавно перенесенный рак или его рецидив,
беременность и период сразу после родов,
прием лекарств на основе гормона эстрогена — гормональных противозачаточных таблеток, заместительная гормональная терапия во время менопаузы,
перенесенная травма или недавняя хирургическая операция,
неподвижность в течение длительного периода времени — например, при необходимости соблюдать постельный режим в больнице, во время длительных авиаперелетов или путешествий в автомобиле, поезде.
Как снизить риск
По словам диетолога Озерянской, сделать это можно с помощью здорового образа жизни и сбалансированной диеты.
Для начала следует как можно реже употреблять продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров, трансжиров — это, например, сладкие напитки, пирожные, маргарин, жареные и особенно во фритюре продукты, гидрогенизированные масла, а также полуфабрикаты. Эти виды пищи могут спровоцировать воспалительные процессы в нашем организме, в том числе и в кровеносных сосудах, а также нарушить микробиом кишечника.
В то же время стоит почаще включать в свой рацион фрукты, овощи, жирную рыбу.
— Хотя специальной противовоспалительной диеты не существует, традиционная средиземноморская диета связана с более низкой общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением частоты инсульта, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и некоторых видов рака, включая колоректальный рак и рак простаты, — сказала Нона Озерянская.
Типичные продукты, входящие в средиземноморскую диету:
оливковое масло;
орехи;
фрукты;
листовые зеленые овощи;
Диетолог посоветовала для снижения риска тромбообразования включать в свой рацион:
Белковые продукты: яйца, рыба, мясо птицы, нежирные виды мяса, фасоль, чечевица, нут, тофу, нежирные молочные продукты.
Полезные жиры в умеренных количествах: авокадо, семечки, орехи, оливковое, подсолнечное и рисовое (из рисовых отрубей), рапсовое, ореховое масла.
Жирную рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот или растительные источники омега-3 — например, льняное масло.
Цельные злаки: ячмень, овес, гречка, киноа, пшеничные хлопья, зерновой хлеб.
Ферментированные продукты, включая йогурты, кефир и кимчи.
По словам Ноны Озерянской, эти продукты содержат питательные вещества (витамины, минералы, полифенолы и антиоксиданты), которые непосредственно уменьшают воспаление. Кроме того, полифенолы в рационе также могут помочь привести в норму артериальное давление, снизить инсулинорезистентность и уменьшить системное воспаление.
Также важно следить за своим питьевым режимом, не допуская обезвоживания, — выпивать в среднем 1,5-2 литра воды в течение дня.
У людей с какой группой крови меньше риск тромбоза
Ученые доказали, что группа крови влияет на предрасположенность человека к тем или иным болезням. Как рассказывал ранее профессор Владимир Подхомутников, риску образования тромбов меньше подвержены люди с первой группой крови — считается, что у них хуже свертывается кровь.
Однако это вовсе не означает, что такие люди могут расслабиться и не заботиться о своем здоровье. По словам врача, нужно учитывать группу крови как фактор здоровья, но не менее важно помнить, что проблемы с сердцем и смертельные патологии возникают еще и от приобретенных заболеваний, образа жизни, рациона питания, стрессоустойчивости и наших привычек.
Как сообщали в Американской ассоциации кардиологов, у людей с группами крови II (А) и III (В) более высокие шансы на развитие тромбозов в целом, а также тромбозов глубоких вен (на 51 %) и тромбоэмболий легочной артерии (на 47 %) по сравнению с обладателями первой группы крови.