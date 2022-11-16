Как снизить риск

По словам диетолога Озерянской, сделать это можно с помощью здорового образа жизни и сбалансированной диеты.

Для начала следует как можно реже употреблять продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров, трансжиров — это, например, сладкие напитки, пирожные, маргарин, жареные и особенно во фритюре продукты, гидрогенизированные масла, а также полуфабрикаты. Эти виды пищи могут спровоцировать воспалительные процессы в нашем организме, в том числе и в кровеносных сосудах, а также нарушить микробиом кишечника.

В то же время стоит почаще включать в свой рацион фрукты, овощи, жирную рыбу.

— Хотя специальной противовоспалительной диеты не существует, традиционная средиземноморская диета связана с более низкой общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением частоты инсульта, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и некоторых видов рака, включая колоректальный рак и рак простаты, — сказала Нона Озерянская.

Типичные продукты, входящие в средиземноморскую диету:

оливковое масло;

орехи;

фрукты;

листовые зеленые овощи;

жирная рыба.

Диетолог посоветовала для снижения риска тромбообразования включать в свой рацион:

Белковые продукты : яйца, рыба, мясо птицы, нежирные виды мяса, фасоль, чечевица, нут, тофу, нежирные молочные продукты.

Фрукты и овощи разных цветов .

Полезные жиры в умеренных количествах : авокадо, семечки, орехи, оливковое, подсолнечное и рисовое (из рисовых отрубей), рапсовое, ореховое масла.

Жирную рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот или растительные источники омега-3 — например, льняное масло.

Цельные злаки: ячмень, овес, гречка, киноа, пшеничные хлопья, зерновой хлеб.

Ферментированные продукты, включая йогурты, кефир и кимчи.

По словам Ноны Озерянской, эти продукты содержат питательные вещества (витамины, минералы, полифенолы и антиоксиданты), которые непосредственно уменьшают воспаление. Кроме того, полифенолы в рационе также могут помочь привести в норму артериальное давление, снизить инсулинорезистентность и уменьшить системное воспаление.

Также важно следить за своим питьевым режимом, не допуская обезвоживания, — выпивать в среднем 1,5-2 литра воды в течение дня.

У людей с какой группой крови меньше риск тромбоза

Ученые доказали, что группа крови влияет на предрасположенность человека к тем или иным болезням. Как рассказывал ранее профессор Владимир Подхомутников, риску образования тромбов меньше подвержены люди с первой группой крови — считается, что у них хуже свертывается кровь.

Однако это вовсе не означает, что такие люди могут расслабиться и не заботиться о своем здоровье. По словам врача, нужно учитывать группу крови как фактор здоровья, но не менее важно помнить, что проблемы с сердцем и смертельные патологии возникают еще и от приобретенных заболеваний, образа жизни, рациона питания, стрессоустойчивости и наших привычек.

Как сообщали в Американской ассоциации кардиологов, у людей с группами крови II (А) и III (В) более высокие шансы на развитие тромбозов в целом, а также тромбозов глубоких вен (на 51 %) и тромбоэмболий легочной артерии (на 47 %) по сравнению с обладателями первой группы крови.