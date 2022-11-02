Что произойдет с кожей, если женщина будет выпивать по бокалу вина каждый день

Некоторые верят, что бокал красного или белого вина за ужином полезен для здоровья. Но врачи давно твердят: безопасных доз алкоголя не существует, спиртное негативно влияет на весь организм. В частности, страдает и ваша кожа.