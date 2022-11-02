Кожа на лице, шее и кистях в первую очередь выдает возраст. Поэтому женщины тщательно следят за этими зонами: покупают дорогие кремы, делают увлажняющие маски, начинают ходить к косметологу. Безусловно, уход играет свою роль.
Важно и правильное питание. Так, некоторые продукты действительно помогают замедлять процесс старения. К ним относятся:
оливковое масло;
жирная рыба;
орехи и семечки;
зелень;
фрукты и овощи;
чай и вода.
Но все усилия могут сойти на нет, если вы не откажетесь от некоторых вредных привычек. И одна из таких — употреблять спиртное. Речь идет не о количестве выпитого, а о самом факте. Даже один бокал красного или белого вина за ужином может навредить организму, говорят врачи.
Что произойдет с кожей
Один из самых важных выводов — вы начнете быстрее стареть. Так, группа европейских ученых провела
усиление отечности под глазами,
более четкие линии и морщины в верхней части лица,
увеличение кровеносных сосудов.
Одна доза (порция) алкоголя:
25 мл водки или коньяка;
250 мл светлого пива или сидра;
примерно 100 мл вина крепостью 12%;
50 мл ликера 25%.
Еще один неприятный факт: кожа становится тоньше и суше. Женщина начинает ощущать стянутость, приходится покупать все больше увлажняющих средств, которые не всегда помогают. Все дело в том, что алкоголь буквально вытягивает влагу из организма, что приводит к обезвоживанию.
Помимо этого, на коже могут появиться различные покраснения. Это или яркие красные пятна, или прыщи, которых будет становиться все больше. Спиртное провоцирует расширение кровеносных сосудов, заставляет наши сальные железы работать активнее. Результат, как говорится, налицо.
И наконец, алкоголь может спровоцировать аллергическую реакцию, результатом которой будет зуд и шелушение. Ситуация может усугубиться, в таком случае у женщины развиваются различные дерматологические заболевания:
Кстати
Пострадает не только внешний вид. Исследователи из трех стран — США, Швейцарии и Нидерландов — изучили связь между употреблением алкоголя и структурой мозга. Результаты их работы показали, что даже бутылка пива или 300 мл вина в день могут начать сокращать общий объем мозга. И чем больше вы пьете, тем больше это состояние усугубляется. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.