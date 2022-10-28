7 простых вечерних привычек, которые помогут сохранить молодость кожи

Качество и красота нашей кожи зависят от многих факторов: наследственность, окружающая среда, питание, уход, эмоциональное состояние. И если первый мы точно не в силах изменить, то поработать со всеми остальными может каждый.

Безусловно, за кожей надо правильно ухаживать. Не зря у женщин в ванной полочки ломятся от тюбиков, баночек и бутылочек. Можно найти скрабы, сыворотки, тоники, маски, кремы. Это все будет помогать, если уход подобран грамотно, учитывая тип вашей кожи и другие индивидуальные особенности.

И еще если вы полноценно питаетесь и соблюдаете несколько вечерних ритуалов, говорит петербургский косметолог Наталья Шенкирж.