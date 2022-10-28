7 простых вечерних привычек, которые помогут сохранить молодость кожи
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Качество и красота нашей кожи зависят от многих факторов: наследственность, окружающая среда, питание, уход, эмоциональное состояние. И если первый мы точно не в силах изменить, то поработать со всеми остальными может каждый.

Безусловно, за кожей надо правильно ухаживать. Не зря у женщин в ванной полочки ломятся от тюбиков, баночек и бутылочек. Можно найти скрабы, сыворотки, тоники, маски, кремы. Это все будет помогать, если уход подобран грамотно, учитывая тип вашей кожи и другие индивидуальные особенности.

И еще если вы полноценно питаетесь и соблюдаете несколько вечерних ритуалов, говорит петербургский косметолог Наталья Шенкирж.

Наталья Шенкирж
Наталья Шенкирж
Косметология

Врач-косметолог, автор руководств по дерматокосметологии. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове

Уделяйте внимание себе

Казалось бы, такой банальный и известный всем совет. Но он не зря стоит на первом месте: забота о себе — это очень важно.

— Обязательно найдите вечером время для себя. Оно предназначено только для вас, вы не торопитесь и не думаете о делах. Выбирайте ритуал: ванна для расслабления с пеной, очищение кожи, маска. Это поможет успокоить гормоны стресса, а именно они начинают разрушают нашу кожу уже в раннем возрасте, — говорит косметолог.

Очищайте кожу правильно

В этом казалось бы, незамысловатом процессе и правда важна последовательность.

  1. шаг: сначала смываем макияж,

  2. шаг: затем приступаем к основному очищению.

Выбирайте средство по типу кожи (лучше вместе с вашим косметологом).

— Я рекомендую гидрофильные масла: они хорошо растворяют загрязнения, удаляют мертвые роговые чешуйки, увлажняют, смягчают кожу, восстанавливают защитную мантию кожного покрова, — говорит косметолог.

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Легкий дренажный массаж нужен каждый день

Гидрофильное масло хорошо скользит, поэтому его же можно использовать для проведения легкого дренажного массажа. Приучите себя к этому простому ритуалу. В идеале нужно делать массаж утром и вечером — для снятия пастозности и сохранения контуров овала лица.

Используйте сыворотки и/или ночные кремы

Современные рецептуры кремов позволяют решить многие проблемы — от сухости кожи до нарушений пигментации. Поэтому без них точно не обойтись, если хотите выглядеть свежее и моложе.

— Зачастую женщина не понимает, какой уход нужен именно ей. Не стесняйтесь обратиться к профессионалу — средства поможет подобрать ваш косметолог, — говорит врач.

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Наносите крем правильно

Привычка-лайфхак: наносите крем на увлажненную кожу. Для этого подойдет термальная вода: сначала распылите средство на лицо, а после уже наносите крем.

— Когда кожа увлажнена, расход крема становится меньше, он распределяется более равномерно, не скатывается, не забивает поры, — раскрыла секрет косметолог.

Ешьте клетчатку перед сном

Если вы не можете уснуть на пустой желудок, обманите его: съешьте что-то с растворимой клетчаткой. Это может быть специальный кисель или же стакан кефира с добавленной в него клетчаткой — ее можно купить почти в любом продуктовом.

— Вообще следить за работой кишечника очень важно, ведь легкость в животе — это не только показатель вашего здоровья, это еще и отсутствие отеков по утрам, красивая, сияющая кожа, свежее дыхание, — напомнила косметолог.

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Не забывайте про травяные чаи

Для подготовки ко сну выпейте травяной чай с успокаивающим действием.

Дело в том, что ночью кожа максимально восстанавливается, поэтому качественный сон невозможно переоценить. Заранее приглушаем экраны гаджетов, а лучше вообще их выключить, так как свет монитора тоже способен разрушать наш коллаген, приближая старение.

Уже появился термин «цифровое старение». Да, в морщинах виноваты гаджеты.

— Обратите внимание: сейчас появились кремы, защищающие от света монитора. Если ваша работа связана с компьютерами, используйте защитные фильтры от HEV-излучения. Спать нужно в темной комнате, ведь нам нужен хороший уровень мелатонина — гормона молодости, который синтезируется ночью, — заключила эксперт.

Софья Хромова