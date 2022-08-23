Эти 7 вещей никогда не делают женщины, которые выглядят моложе своего возраста

Выходить на улицу без крема с SPF

Некоторые ошибочно считают, что солнцезащитным средством надо пользоваться только во время похода на пляж. И то, если солнышко ощутимо припекает. На самом деле это большое заблуждение, говорит Джошуа Зейхнер.

Солнечные лучи — это виновники пигментных пятен, ожогов и высыпаний на коже. Они провоцируют изменения на клеточном уровне, а их многократное воздействие на кожу может запустить развитие онкологических заболеваний. И вредят они даже в пасмурную погоду. Поэтому купите дневной крем, который будет защищать кожу от УФ-излучения — это поможет вам сохранить красоту на долгие годы.