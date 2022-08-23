Эти 7 вещей никогда не делают женщины, которые выглядят моложе своего возраста

Чтобы кожа оставалась чистой и гладкой, за ней необходимо правильно ухаживать. И речь здесь не только о косметических средствах. Несомненно, правильно подобранная пенка для умывания и увлажняющий крем играют свою роль. Но если вы не откажетесь от некоторых привычек, то весь уход будет бессмысленным, говорят врачи.
Врач-дерматолог
Выходить на улицу без крема с SPF
Некоторые ошибочно считают, что солнцезащитным средством надо пользоваться только во время похода на пляж. И то, если солнышко ощутимо припекает. На самом деле это большое заблуждение, говорит Джошуа Зейхнер.
Солнечные лучи — это виновники пигментных пятен, ожогов и высыпаний на коже. Они провоцируют изменения на клеточном уровне, а их многократное воздействие на кожу может запустить развитие онкологических заболеваний. И вредят они даже в пасмурную погоду. Поэтому купите дневной крем, который будет защищать кожу от УФ-излучения — это поможет вам сохранить красоту на долгие годы.
Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК
- Когда вы игнорируете солнцезащитный крем, то происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена — это ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи), —
Выдавливать прыщи
Еще одна вредная привычка, от которой не так-то просто избавиться. Черные точки, гнойнички — руки так и тянутся, чтобы их выдавить. На самом деле так вы травмируете кожу, она становится еще более уязвимой, следовательно, высыпания будут распространяться. Плюс ко всему на ней остаются следы от ваших ногтей — сперва они могут быть незаметны, но вот с возрастом все изменится: кожа станет тоньше, появятся морщины, микротравмы дадут о себе знать, уверяет Джошуа Зейхнер.
Расчесывать высыпания
Иногда на нашей коже появляются аллергические реакции — виной тому может быть некачественный крем или слишком долгое пребывание на солнце. Красные пятна чешутся, но здесь самое главное — остановиться и не трогать пораженный участок. Так вы только усилите раздражение, плюс в рану может попасть инфекция, которая спровоцирует нагноение или появление прыщей, говорит Джошуа Зейхнер.
Чтобы облегчить неприятные симптомы, попробуйте приложить к коже платок, смоченный холодной водой или аккуратно протереть ее кубиком льда. И не забывайте про противоаллергические препараты, рекомендованные врачом,
То же самое касается и высыпаний неаллергической природы — угрей и прыщей. Давить их самой не надо, лучше ходить раз в месяц-другой на профессиональную чистку лица у косметолога.
Неправильно умываться
Очищение — основа ежедневного ухода за кожей. Так вы удаляете грязь, пыль, макияж, которые забивают поры на вашей коже. Чтобы выглядеть моложе, умываться нужно дважды в день: утром и вечером.
Стоит тщательно подобрать средство для умывания, напоминает Джошуа Зейхнер. Оно должно подходить именно вашей коже, исходя из ее типа (сухая, жирная, чувствительная, комбинированная, нормальная). После умывания нужно нанести тонер, а потом — увлажняющий крем.
Важная деталь: не стоит часто пользоваться агрессивными кислотами, скрабами, домашними пилингами.
- Использование таких средств чаще, чем раз в неделю, приводит к сухости кожи. Привычка не снимать макияж перед сном тоже негативно сказывается на лице, — пояснила Светлана Байназарова.
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Стоять под горячим душем
После тяжелого дня так хочется постоять под горячим душем, чтобы как следует расслабиться. Это хорошая практика, но вот увлекаться ей точно не стоит. Дело в том, что горячая вода разрушает естественный защитный барьер кожи, она становится уязвимой, быстрее сохнет, на ней появляются мелкие морщинки, говорит Джошуа Зейхнер.
В идеале душ стоит принимать не больше 10 минут. Вода должна быть теплой. После банных процедур аккуратно промокните лицо полотенцем, а затем нанесите крем, чтобы кожа не потеряла влагу.
А еще стоит иногда принимать холодный душ, говорят врачи. Он творит с нашей кожей настоящие чудеса — защищает от старения, сужает поры и придает здоровое сияние.
Отказываться пить воду
Летом наша кожа страдает от жары, а зимой ее пересушивают батареи. Поэтому важно пить чистую воду, это поможет сохранить влагу, вы будете выглядеть свежее и моложе.
- Организм взрослого человека состоит на 65% из воды. Кожа — это такой же орган, как сердце и мозг, которому тоже нужна вода для нормального функционирования. Очень важно восполнять потери жидкости, особенно, когда вы сильно потеете, — пояснила Светлана Байназарова.
Спать на боку или лицом в подушку
Привычка спать на боку или лицом в подушку также вредит коже лица, шеи и декольте. Чем вы моложе, тем быстрее «заломы» после сна расправляются, а вот уже в более зрелом возрасте, чтобы избавиться морщин, потребуются услуги косметолога.
- Поэтому попробуйте научиться спать на спине. Так же важно и качество сна. После полноценного отдыха кожа лица сияет свежестью и здоровьем, — заключила Светлана Байназарова.