По словам кардиолога Анны Кореневич, пациенты иногда недоумевают — одно исследование находит у них холестериновые бляшки, а спустя время повторный анализ дает противоположный результат — бляшек нет. Как такое может быть — они рассосались? На самом деле, как объясняет врач, холестериновые бляшки рассасываться не могут.
- Скорее всего, какое-то исследование было ошибочным. Чтобы понять, есть они или нет, надо сделать аналогичное исследование в третий раз — в другой клинике, у другого доктора. И уже делать какие-то выводы, оценить факторы риска. Если все же они есть, надо работать, чтобы они не стали причиной инфаркта или инсульта, — пояснила Анна Кореневич подписчикам своего ютуб-канала.
Однако на обнаруженные бляшки все же можно повлиять. По разным научным данным, на которые сослалась кардиолог, они могут уменьшаться почти на треть. Но не сами собой — потребуются усилия.
- Бляшки могут уменьшаться приблизительно на 20-30 процентов, если вы занимаетесь собой. Что это значит? Вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, которая вам нравится, — главное, чтобы это было регулярно. И, конечно, принимаете статины — препараты, которые уменьшают холестериновые бляшки, — подчеркнула доктор.
Главная причина атеросклероза — не холестерин?
Ранее кардиолог, профессор Ольга Бокерия рассказывала, что повышенный уровень холестерина, оказывается, — не главная причина развития атеросклероза. По словам эксперта, современная гипотеза говорит о том, что атеросклероз — это воспалительный процесс.
В частности, как объясняла врач, провоцировать воспалительный процесс может артериальная гипертензия — она повреждает «артериальную стенку в местах вихревых потоков: извитых сосудов, мест отхождения ветвей от крупных сосудов, тонких сосудов, вызывая активацию эндотелиальных клеток (выстилают стенки сосудов), они провоцируют воспалительный процесс благодаря выбросу воспалительных факторов и привлекают клетки, которые должны лечить (например, макрофагов)». Также активно внутренняя стенка сосудов страдает от соприкосновения с токсичными смолами при курении или рафинированными углеводами. И если такой воспалительный процесс вовремя предупредить, сосуды останутся чистыми — бляшки не смогут формироваться и прикрепляться к их стенкам.
Врачи говорят, что к 40 годам у каждого второго обнаруживают «холестериновые полоски» в стенках сосудов — это самый первый этап формирования бляшки. Далее — как снежный ком, у мужчин риск активного образования бляшек стартует после 45 лет, у женщин — после 55 лет, что связано с изменением их гормонального статуса.
Ранние признаки
Атеросклероз долго протекает без каких-либо симптомов — узнать о нем можно лишь, сдав кровь на так называемый липидный профиль. Однако бывают ранние признаки, по которым можно его заподозрить и пройти исследование. По словам кардиолога Полины Злобиной, к ним относится давящая жгучая боль за грудиной после физических нагрузок. Боль может отдавать в левую руку, левую лопатку и в нижнюю челюсть, но достаточно быстро исчезает. Далее может появляться все чаще — при ходьбе или даже в состоянии покоя.
В свою очередь, кардиолог и липидолог Инна Жевагина называла следующие 3 признака, указывающие на атеросклероз:
Если бляшки поражают сосуды сердца, человек чувствует давящую боль в груди, часто появляется ощущение «нехватки воздуха».
Если очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга, есть жалобы на нарушение внимания, памяти и зрения, может быть шаткая походка.
Если бляшки находятся в сосудах ног, человеку становится больно ходить. Сначала боль, чаще всего в икроножных мышцах, появляется через 500 метров, потом через 200 метров, а затем человек вынужден делать длительные остановки — боль не проходит по 10-15 минут.