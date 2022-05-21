Главная причина атеросклероза — не холестерин?

Ранее кардиолог, профессор Ольга Бокерия рассказывала, что повышенный уровень холестерина, оказывается, — не главная причина развития атеросклероза. По словам эксперта, современная гипотеза говорит о том, что атеросклероз — это воспалительный процесс.

В частности, как объясняла врач, провоцировать воспалительный процесс может артериальная гипертензия — она повреждает «артериальную стенку в местах вихревых потоков: извитых сосудов, мест отхождения ветвей от крупных сосудов, тонких сосудов, вызывая активацию эндотелиальных клеток (выстилают стенки сосудов), они провоцируют воспалительный процесс благодаря выбросу воспалительных факторов и привлекают клетки, которые должны лечить (например, макрофагов)». Также активно внутренняя стенка сосудов страдает от соприкосновения с токсичными смолами при курении или рафинированными углеводами. И если такой воспалительный процесс вовремя предупредить, сосуды останутся чистыми — бляшки не смогут формироваться и прикрепляться к их стенкам.

Врачи говорят, что к 40 годам у каждого второго обнаруживают «холестериновые полоски» в стенках сосудов — это самый первый этап формирования бляшки. Далее — как снежный ком, у мужчин риск активного образования бляшек стартует после 45 лет, у женщин — после 55 лет, что связано с изменением их гормонального статуса.