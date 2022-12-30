Действительно, в предновогодней суете легко списать признаки сосудистой катастрофы на слишком большое количество выпитого, беготню по магазинам в жарком пуховике, стресс от того, что не успеешь купить всем подарки, духоту в переполненном транспорте. Однако врачи призывают внимательнее относиться к своему самочувствию. Несмотря на все праздничные хлопоты и дела.
Как рассказали «Доктору Питеру» в Мариинской больнице, в канун новогодних праздников среди пациентов с инфарктами и инсультами регулярно встречаются даже Деды Морозы. И не удивительно. Ходить за вечер по десяткам квартир в жаркой шубе и бороде, поздравляя детишек, да и от стопочки частенько не отказываться, когда с наступающим поздравляют радостные родители. А потом вдруг становится нехорошо, голова кружится, а в груди появляется чувство жжения, сжатия. Кстати, кардиологи говорят, что зимой один из частых предвестников инфаркта — ощущение жжения за грудиной при выходе на холод и мороз, которое может пройти через пару минут. Но в этом случае не стоит оставлять этот симптом без внимания — надо как можно быстрее идти к кардиологу.
Врачи советуют не списывать любые подозрительные изменения в своем самочувствии на усталость и обычные последствия праздников. Особенно, когда выпито и съедено много всякого разного.
Врач-терапевт, пульмонолог, заведующий отделением скорой медицинской помощи Мариинской больницы
— У людей, страдающих от высокого давления, ишемической болезни сердца, стенокардии при злоупотреблении алкоголем вместе с большим количеством соленой пищи могут развиться отеки, застой, что потребует госпитализации. Поэтому, если после возлияний и переедания вы почувствовали себя плохо, не стоит ждать окончания праздников — надо сразу обращаться за помощью. То же самое относится к страдающим болезнями почек, почечной недостаточностью. Алкоголь плюс пища с избытком соли и калия у них может привести к серьезным последствиям, — предупреждает заведующий отделением скорой медицинской помощи Мариинской больницы Михаил Митичкин.
По словам врача, важно обращать внимание и на боли в верхней половине живота на фоне злоупотребления спиртным и вкусной, но жирной, жареной или острой едой. Так могут проявляться на ранней стадии алкогольные панкреатиты — воспаление поджелудочной железы.
Ну, и конечно, никто не отменял возможных зимних травм в состоянии алкогольного опьянения.
— Постарайтесь сразу же обратиться за медпомощью. Любые алкотравмы — гололедные или черепно-мозговые всегда тяжелее, чем полученные в трезвом виде. Поэтому не откладывайте, звоните в скорую или обратитесь в травмпункт, к дежурному врачу стационара. Поликлиники откроются не скоро — можно затянуть процесс и получить осложнение, — посоветовал Михаил Митичкин.
Как отличить инфаркт от инсульта
Инфаркты и инсульты входят в топ главных причин инвалидизации и смертности, поэтому их симптомы важно знать и помнить, а если заметили неладное — сразу вызывать скорую, не надеясь, что само как-нибудь рассосется.
Как заподозрить инфаркт и инсульт, а также отличить одно от другого, в своем телеграм-канале
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
По словам врача, у этих смертельно опасных состояний могут быть похожие признаки:
боли в области головы и сердца,
обмороки,
онемение или паралич руки, ноги,
тошнота и рвота.
В то же время есть и отличия.
По словам специалиста, на ранних стадиях самое яркое проявление инфаркта — болевые ощущения в области сердца, левой лопатки и руки.
Инсульт же проявляется позывами к рвоте, нарушением речи, неустойчивой походкой и нарушением функции глотания. Также о его приближении могут говорить головная боль, головокружение, заторможенность или шум в ушах, которые сопровождаются тошнотой или рвотой. Иногда человек не может ориентироваться в пространстве и времени, а также нормально мыслить.