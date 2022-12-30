Действительно, в предновогодней суете легко списать признаки сосудистой катастрофы на слишком большое количество выпитого, беготню по магазинам в жарком пуховике, стресс от того, что не успеешь купить всем подарки, духоту в переполненном транспорте. Однако врачи призывают внимательнее относиться к своему самочувствию. Несмотря на все праздничные хлопоты и дела.

Как рассказали «Доктору Питеру» в Мариинской больнице, в канун новогодних праздников среди пациентов с инфарктами и инсультами регулярно встречаются даже Деды Морозы. И не удивительно. Ходить за вечер по десяткам квартир в жаркой шубе и бороде, поздравляя детишек, да и от стопочки частенько не отказываться, когда с наступающим поздравляют радостные родители. А потом вдруг становится нехорошо, голова кружится, а в груди появляется чувство жжения, сжатия. Кстати, кардиологи говорят, что зимой один из частых предвестников инфаркта — ощущение жжения за грудиной при выходе на холод и мороз, которое может пройти через пару минут. Но в этом случае не стоит оставлять этот симптом без внимания — надо как можно быстрее идти к кардиологу.

Врачи советуют не списывать любые подозрительные изменения в своем самочувствии на усталость и обычные последствия праздников. Особенно, когда выпито и съедено много всякого разного.