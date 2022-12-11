Есть и противопоказания

Хотя продукт относят к суперфудам, но и он неидеален. Есть целый ряд ситуаций, когда авокадо нанесет больше вреда, чем пользы. Так, многие не знают о том, что, за исключением самой мякоти, все остальные части растения обладают токсичностью. И даже саму мякоть при всей ее пользе и вкусе нужно употреблять в умеренных количествах, чтобы не навредить здоровью.

Прежде всего, помним о количестве калорий на 100 г, не нужно увлекаться употреблением только одного авокадо. Кроме того, есть ситуации, когда экзотический плод может нанести серьезный вред здоровью. Например, при развитии аллергии или наличии индивидуальной непереносимости. В этом случае от него нужно отказаться совсем.