Авокадо в нашей стране долгое время употребляли лишь гурманы, его подавали в ресторанах и продавали в магазинах здорового питания. Сегодня его можно встретить на прилавках любого магазина и рынка, люди смогли оценить пользу и вкус продукта.
Диетологи относят авокадо к суперфудам, но насколько заслуженно это звание, или это не более чем маркетинговый ход для повышения продаж? Может ли экзотический плод навредить здоровью? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к диетологу Гульшат Сираевой.
Не фрукт и не овощ
Мы привыкли относить авокадо к фруктам, поскольку он имеет еще и второе название — аллигаторова груша. И это как бы намекает на принадлежность плода. Но с точки зрения ботаники — это ягода, причем односеменная. Есть несколько разновидностей плода, имеющих разную форму, вес и оттенок кожуры. Авокадо могут весить от 200 до 1500 граммов.
По вкусу авокадо существенно отличается от известных нам фруктов, ягод и даже овощей. Мякоть лишена кислинки, сладости и терпкости, она мясистая, с маслянистым привкусом. В зависимости от сорта есть различия во вкусе — одни более маслянистые, нежные, другие более травянистые, идеальны для салатов. Помимо самих плодов сегодня активно используется и масло авокадо.
Применяли как лекарство
Еще с давних пор люди приметили целебные свойства продукта. Так, в Испании перемолотые косточки авокадо применяли для борьбы с перхотью, кожными заболеваниями. При беременности авокадо употребляли для пополнения сил. Сегодня авокадо хотя и не используют как лекарство, но нельзя отрицать его полезные свойства.
В нем много минералов и микроэлементов, включая достаточно редкие — марганец, медь, селен. Не менее широк и спектр витаминов — в нем есть как жирорастворимые А, Е и К, так и почти все витамины группы В.
12 полезных эффектов авокадо
Авокадо еще в 1998 году внесли в книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал. Но это не умаляет его полезных свойств.
Наличие в составе плода жирных кислот помогает в борьбе с холестериновыми отложениями.
Высокое количество витамина А поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек, иммунной системы.
Витамин D стимулирует усвоение кальция и синтез гормонов.
Витамины из группы В регулируют кроветворение, поддерживают нервную систему.
Фолаты обеспечивают защиту половых клеток, повышают фертильность.
Калий нормализует работу сердца и регулирует водно-солевой баланс клеток.
Магний помогает в борьбе со стрессом, снижает уровень возбудимости нервной системы.
Йод необходим для полноценной работы щитовидной железы и поддержания скорости основного обмена.
Медь регулирует процесс образования красных клеток крови.
Антиоксиданты помогают в борьбе со свободными радикалами, старением и трансформацией клеток в опухолевые.
Достаточное количество клетчатки защищает кишечник от воспалительных процессов и изменений микробного баланса.
Помогает защищать суставы от возрастного износа, защищает хрящ от разрушения.
Есть и противопоказания
Хотя продукт относят к суперфудам, но и он неидеален. Есть целый ряд ситуаций, когда авокадо нанесет больше вреда, чем пользы. Так, многие не знают о том, что, за исключением самой мякоти, все остальные части растения обладают токсичностью. И даже саму мякоть при всей ее пользе и вкусе нужно употреблять в умеренных количествах, чтобы не навредить здоровью.
Прежде всего, помним о количестве калорий на 100 г, не нужно увлекаться употреблением только одного авокадо. Кроме того, есть ситуации, когда экзотический плод может нанести серьезный вред здоровью. Например, при развитии аллергии или наличии индивидуальной непереносимости. В этом случае от него нужно отказаться совсем.
Частое употребление большого количество мякоти авокадо может грозить нарушениями микробного равновесия кишечника, стимулирует тошноту и отрыжку. За счет избытка жиров авокадо не стоит употреблять людям с проблемами печени и желчного пузыря (острые холециститы). При избыточном весе количество плода в рационе нужно уменьшать.
Сколько можно в день?
Единой установленной нормы потребления этого плода нет. Объем в сутки зависит от возраста, веса и особенностей здоровья. Если речь идет о взрослом человеке с весом около 70-80 кг, допустимо не более половинки среднего плода. При беременности норму стоит уменьшить до 2-3 кусочков. Детям до трех лет авокадо лучше не давать, а после этого возраста допустимо от 1-2 чайных ложек мякоти до четвертинки плода.